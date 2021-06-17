【國安搜蘋果】

【本報訊】《蘋果日報》在短短十個月內遭警方兩度搜查，昨晨警方出動逾500人直闖將軍澳工業邨蘋果日報大樓，動員之多較去年8月第一次200人倍增，亦是警方國安處首次以《國安法》獲手令搜查新聞材料，出手更「辣」。其間員工被迫離開崗位，新聞報道工作幾乎癱瘓，也禁止拍攝，大清早僅得執行總編輯等寥寥四名員工「見證」警方搜證，但今次搜查範圍極大，根本無法逐一監察搜查過程。有大律師質疑警方做法不公平，或惹法庭爭議。

昨晨7時許，約500名藍帽子及國安處警員直闖蘋果大樓，封鎖大樓及各出口，所有職員均須登記證件及資料。大樓內約有20名員工，包括數名記者及清潔工，記者被迫離開編採部，並禁止拍攝，也不能進入其他範圍，各人只能暫到五樓員工餐廳。

有員工公司電話「被上線」

多名探員隨便翻查記者桌上文件，並打開抽屜及電腦搜查資料。有員工發現放在二樓辦公桌的公司電話在早上8時許有「被上線」紀錄。

執行總編輯林文宗當時趕返蘋果大樓，惟他抵步前，數以百計警員已搜查大樓二至四樓，並進入編採部搜查。當時現場只有林跟另一員工，林與警方多番交涉下才獲准以「見證人」身份留下，見證警方搜查。他講述在二樓觀察時，發現港聞編採部是警方搜查重點，蘋果動新聞是首個被搜證地方，警方開啟蘋果動新聞員工的電腦，以「美國集會」、「撐香港」等字眼搜尋，並下戴資料。

另外在港聞編採部，林指港聞組管理層、政治組及動新聞相關員工的電腦硬碟全部被警方帶走。其他部門包括美術、娛樂及體育等，警方只是隨意開啟個別員工電腦，但無下載資料，亦無帶走電腦硬碟。現場僅兩人觀察警方搜證維持頗長時間，雖然其後再有兩名員工返抵公司，但警方搜查範圍極大，故他們「鞭長莫及」，無法逐一見證搜查情況。

警方亦搜查被捕兩名管理層及三名新聞工作者的辦公室，帶走多部電腦硬碟及部份文件，包括編採部批核手續及部門主管聯絡等資料。三樓放置伺服器的範圍與圖書館，以及四樓公司財務部及資訊科技部，同成為警員目標。至下午約1時，警方收隊離開，當中在二樓編採部帶走至少44部電腦、多叠卡片，部份文件被打包帶走。警方亦在圖書館撿走2017年1月至昨日的報紙，包括57本報紙合併本及多份報紙。

去年8月10日，警方動員逾200人搜查蘋果，壹傳媒等之後入稟要求警方歸還撿走的新聞材料、涉及法律專業保密權的文件，其後新增申索內容，要求禁止警方使用搜獲資料；惟高院上周四頒下判詞，拒批修訂。今次警方稱，是根據國安法第43（一）條及實施細則附表一發出的法庭手令進行搜查，搜查權包括新聞材料，是警方國安處首次以國安法獲手令搜查新聞材料。

大律師質疑國安法有追溯期

大律師查錫我指，因涉及新聞自由，普通法國家的法庭對傳媒機構發出搜查令一般會特別謹慎。他對警方搜查涉及蘋果自2019年至今數十篇呼籲外國制裁中國及特區政府的文章，質疑是否意味去年6月才立法的國安法有追溯期。

另一大律師陸偉雄稱，今次手令涵蓋範圍包括新聞材料，但非無限制，執法部門應只搜查與案件相關材料。不過他直言「相關（relevant）」一詞在法律上常有爭議，若被搜查者在現場提出質疑，一般可要求先封存，待法庭定奪物品是否和案件相關。他稱若搜查沒在見證下進行，可能會在法庭上引起爭議：「日後如果搜到啲敏感或者關鍵嘅嘢，咁人哋咪質疑囉，都唔知喺邊度搵出嚟嘅。」被問到新聞報道如何會「踩界」，他稱業界也很關注，「我哋都唔知條線喺邊個位」。

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