安老院舍長者的新冠疫苗接種率低，至上月底只有約百分之三，亟須提高。衞生署轄下的科學委員會日前更新長者接種新冠疫苗指引，指過往打流感針無恙的長者，基本上無論接種科興或復必泰新冠疫苗都應該安全。得專家指引支持，前線醫生為院舍長者作評估時就會容易一些，這是好事。

勞福局局長似乎懷疑前線醫生評估院友是否適合接種的尺度太保守，說沒有理由英國那麼多長者都順利接種了，香港的長者就那麼多不適合。其實暫且脫下局長帽子，應能明白蘋果與橙難作比較。英國的疫情比香港嚴重不止百倍，在香港現有行之有效的院舍抗疫措施底下，就個別院友而言，接種疫苗的實質得益不像英國那麼大。醫生對長者的評估，主要考慮院友個人的情況，這與集體免疫的公共衞生目標不盡吻合，應該可以理解。

現場看院舍，會見到很多長者身體是虛弱至長期臥床，不少長者因中風或是腦退化症，屬無行為能力人士。在現有流程，院舍會先問院友以及監護人或家屬是否願意讓長者接種，這是第一站，第二站才是醫生評估。我相信實況是，在第一站已經超過八成院友及家屬會說不或猶豫不作決定，假設願意的兩成之中經醫生評估有一半適合，最終的接種率最多也只能去到10%。

如果專家委員會有十足信心，只要打過流感針無嚴重反應就適合接種新冠疫苗，那麼釜底抽薪的辦法可能是免去醫生個別評估這一關，由委員會背書，以簡單健康清單（health checklist）確認長者沒有藥物標籤上的禁忌症（contraindications），便可以為所有院友打針。不過這與衞生當局一向說的，長期病患者接種前宜先評估自己的健康狀況，有些牴觸；而無行為能力人士，也要釐清這簡易程序在法律上的有效性。

政府屢次向公眾說，若不能大幅提高接種率，院舍的探訪安排就放寬無期。我覺得這是無大作用的威脅，而且不大合邏輯。如果我有親人住院舍，我自己已打足兩針，沒有很大理由不讓我到院舍探望親人的。再安全一些，如果我和住院舍的親人雙方都接種了，當局仍然不准我去探訪的邏輯在哪裡？我認為應放寬指引，只要個人接種了便可自由探訪，毋須等接種率全面提高。這可以成為直接的誘因，因為打針的好處立竿見影。

區聞海 作者為醫生、生命倫理學者