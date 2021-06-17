【本報訊】警方昨大舉搜查《蘋果日報》新聞材料，並恫嚇外界與本報切割，遭人權組織強烈譴責。本港人權組織斥警方執法模糊，質疑市民購買報紙是否也違法；人權觀察則轟政權應為出賣香港言論自由而感羞恥。

民權觀察成員沈偉男指出，法律一直強調清楚，令大眾明白為何違法，但警方行動再度印證國安法執法模糊，「佢指控某啲文章涉及違反國安法，到底係邊啲文章？既然都已經有證據喺手，點解唔喺拘捕嘅時候清楚地陳述返？」

國家安全處高級警司李桂華呼籲市民與《蘋果日報》切割，沈偉男認為令人難以理解，「乜嘢叫切割先？咁𠵱家日常出嘅報紙都有得賣，係一個正常商品，市民買呢啲商品，唔通又係違法？如果連買份報紙都違法，好匪夷所思」。

沈偉男批評，當局想引起震懾效果，令市民處於驚慌之中、彌漫「唔知乜嘢情況下中國安法嘅恐懼」，與過往法律的認知不同。雖然法庭手令授予搜查新聞材料權力，但他指出，有資料會涉及敏感新聞材料和線人私隱，警方應只針對違法文章涉及的電腦，並非取走大量電腦。

國際特赦斥藉國安打壓異己

國際特赦組織亞太區域主任Yamini Mishra批評，當局以國家安全之名，一再加強打壓新聞自由，實為厚顏無恥。她斥責當局以國安法為藉口，指控《蘋果日報》某些文章觸犯犯罪門檻，十分荒謬，再一次顯示當局把國家安全作為打壓香港異見聲音的萬能工具，要求當局立即釋放昨日被捕的五人。

人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）表示，當局史無前例地侵犯新聞自由底線，警方的拘捕行動是藉執法為名，政治報復為實，政權應為出賣香港的言論自由而感到羞恥。