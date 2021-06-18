政府注資200億元的關愛基金成立10年，近年由基層「及時雨」淪為政府「提款機」，目前流動資金僅餘70多億元。關愛基金專責小組主席、勞工及福利局局長羅致光今日在立法會表示，基金可動用資金可滿足未來2年需要，但沒有回應現屆政府會否再度注資，「留返下一屆政府去諗」。

基金結餘僅148億 流動資金僅70多億

成立於2011年的關愛基金，獲政府先後注資200億元，據基金最新財務狀況披露，截至今年4月底，基金結餘約147.6億元，包括存放於金管局的98.06億元及銀行存款約49.28億元，總投資回報和利息收入約57.37億元。基金於期內共推行59個援助項目，總承擔額約200億元，扣除尚未支付的承擔額後，基金目前可動用資金約70多億元。

立法會民政事務委員會今日討論關愛基金。議員姚思榮指出，以往基金每年有投資收入約5億元，積存餘款較多，但隨未來使用的額度越多越大，積存的資金越來越少，令可動用資金減少，「政府喺乜嘢情況之下會再尋求立法會通過增加撥款？」另一議員鄭泳舜亦指，關愛基金可能出現收入問題，關注政府會否再度注資，讓基金繼續運作。

自由黨邵家輝則重提當年基金成立，是商界向政府建議各捐出50億元成立基金，「取之於民，用之於民」，毋須全部由政府出資，「當時候伸延出嚟其中一個最主要原因，就係因為商界有份去夾，一齊50億」。他認為，即使現屆政府任期將屆滿，但仍有能力和關係網，詢問政府有否再向商界募捐擴大基金。

羅致光指捐款人主導性低 令募捐反應不如預期

羅致光表示，現時關愛基金可動用資金相信可滿足未來2年需要，可運作至2023年年底，並指會於現屆政府明年6月30日任期屆滿前作檢討，但對於基金未來發展的角色，以及政府會否再度注資，「應該留返下一屆政府去諗」。

羅致光又指，2011年施政報告提出成立關愛基金前，自由黨也提出相類似概念，原本希望商界捐出50億元，最終實際捐出約18億元。他指，其中一個原因是商界希望對捐款有自主權，但關愛基金由政府運作，捐款人主導性較低，故反應不及預期；另一原因是擔心商界捐款給基金後，會減少捐助其他非政府機構，故政府沒再主動呼籲商界捐款。

關愛基金淪「提款機」

關愛基金原以配對形式，向商界募捐50億元，政府再注資50億元，惟募捐成效一直欠佳，至今商界僅捐出約18.2億元，只及預期約三成半。此外，基金原意是援助安全網以外有經濟困難市民，發揮補漏拾遺作用，惟近年被批評淪為「提款機」，無論更換數碼電視或興建組合屋，都要由基金埋單。

近年關愛基金現金流已開始不足。基金分別於2011年及2013年存放50億元及100億元在金管局，並於前年7月投資年期屆滿後，曾提取30億元以應付基金於2019年8月至2023年6月期間所需的現金流；去年年底則再提取70億元本金，以應付去年下半年多個大型新援助項目的現金流需求。

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