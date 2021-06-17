【國安搜蘋果】

【本報訊】政府聲稱《蘋果日報》刊登過數十篇「呼籲制裁」的違法文章，警方在沒有披露證據情況下，無差別撿走新聞材料，更恫嚇外界和同業與「罪犯」切割、保持距離。學者形容內地的以言入罪時代已降臨香港，認為當局「一竹篙打晒成間報館」；新聞界對此感到震驚和不安，八個傳媒工會發表聯合聲明，促請政府盡快解釋涉事文章內容如何觸犯國安法。

當局昨日拒公開被指違法文章內容，但堅稱有強烈證據顯示文章為整個串謀計劃重點，是呼籲外國制裁港區政府及中華人民共和國。

國安法界線無限伸延，統籌搜捕行動的國安處高級警司李桂華被記者問及轉發新聞會否犯法，他稱要視乎轉發目的：「轉發個企圖係咪達致一樣呢？但我作為執法者，有個勸告畀大家，唔好自己招惹嫌疑，如果呢啲嘢唔係你想傳出去、冇特別情況要傳出去嘅話，我就建議大家唔好咁做。」

保安局長李家超亦未能提供明確答覆，僅稱涉案人士是涉嫌利用新聞工作做一個工具，當局除要考慮文章內容，還有整體刑事串謀是如何進行。

記協：散播恐懼

李家超更進一步恫嚇說，有關行為是涉嫌利用新聞工作為工具，作出危害國家安全的行為，警告一般新聞工作者「唔好同佢哋扯上關係，要同佢哋保持距離」。他又呼籲全港市民與《蘋果》割席：「切勿與危害國家安全嘅罪犯同流合污，同呢啲罪犯為伍，會付出沉重代價，應該與罪犯切割，以免後悔莫及。」

李桂華亦警告《蘋果》員工小心：「入面嘅員工都要小心一啲，唔好再犯呢一個罪行（國安法）。」

浸會大學新聞系高級講師呂秉權形容當局的警告是擴大化，「一般大家會諗係涉及邊一類人士，但𠵱家好似警告晒所有一般員工、記者、被訪者，商戶聽到都會擔心」。他認為當局應用無罪假定原則處理事件，而非將國安法擴大化，「係有一部份文章被指違反國安問題，但佢仲有大部份嘅運作同文章係無關國安，例如副刊、其他港聞，應該要區別處理，唔應該一竹篙打晒成間報館」。

去年8月蘋果日報大樓亦曾被警方搜查，呂秉權認為兩者本質不同，是次針對有文章涉觸犯國安法，令人清楚知道新聞與言論自由存在紅線、可以言入罪，與內地情況相似。

壹傳媒工會等八個傳媒組織發表聯合聲明，對警方行動感到震驚不安，對於當局以文章作為涉違反國安法的證據，引發新聞界恐懼和恐慌，令傳媒及公眾擔心該法會被有恃無恐用以針對報道及文章，呼籲政府盡快披露更多案件細節，解釋清楚涉事文章內容如何觸犯國安法。

記協主席楊健興相信，今次搜查涉及不少新聞材料，有關材料不受保護會令市民擔心向傳媒說話是否還安全，事件亦會散播恐懼，令傳媒自我審查情況更嚴重。

香港外國記者會對事件表示關注，憂慮為新聞自由帶來寒蟬效應。香港新聞行政人員協會認為事件引起業界廣泛關注，當局必須以公開透明方式處理，以釋除新聞業界及公眾疑慮。