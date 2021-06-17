香港警方針對《蘋果》的拘捕行動在台灣民間引起激烈迴響，當地多個公民團體紛紛聲援。已移居台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基對警方行動表示不意外，因為《蘋果》過去為港人民主發聲，而大陸則一直不允許自由思想、自由言論，對傳媒的控制勢在必行，「共產黨嘛，全部的都是國家的，現在看起來，他們已經開始動手了」。

組織斥為報復G7北約

在台港人團體香港邊城青年亦有發聲明，指對事件表示強烈憤怒，又稱此舉再次證明中共以國安法之名，行抹殺言論自由之實：「只許讚頌黨的美好，不容揭露牆內不公。」聲明又提到，當局過去一連串針對《蘋果》的行動，「政治迫害的意味昭然若揭」。

香港邊城青年和台灣公民陣線發起人江旻諺認為，現正值中共建黨百年及習近平明年爭取連任的敏感時機，當局打擊《蘋果》之舉是完全壓榨香港的空間，加上G7峯會及北約早前對華強硬的取態，「他們（中方）就拿香港來報復」。江認為，這次的拘捕行動無疑是呈現某種程度上的香港報禁，實質上就是戒嚴，對香港媒體工作者而言是無法輕易面對。

目前身在美國的學運領袖王丹亦在社交平台發文指，香港警方的行動「顯示中共繼以國安法摧毀香港司法獨立之後，接下來將摧毀香港的新聞自由」，他預視司法、新聞、社團都被清洗乾淨之後，香港就真正成為內地的一個城市，「二次回歸」已經成為習近平的「中國夢」的新內容之一。不過他亦寄語港人：「不要灰心，不要絕望，這筆賬且記在心底」。

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