【本報訊】曾被形容為港超聯「壞孩子」的27歲足球員、前港隊前鋒卓耀國，聲稱因疫情導致接近一年零收入而轉做收數佬，今年初牽涉多宗淋油追債刑毀案。卓早前承認共三項刑事毀壞罪，昨接受判刑。主任裁判官錢禮輕判他接受感化一年了事。庭上披露被告要遵守數項感化條件，包括參與戒毒輔導及治療、接受尿液樣本測試，及禁止接觸危險藥物。

球會承諾繼續聘用

辯方大律師求情透露，27歲被告卓耀國（Tommy）來自破碎家庭，父母離異，但與祖父祖母關係良好，二人向法庭承諾日後會監督卓的行為。辯方續指，球會及經理人與被告有口頭協議，承諾日後會繼續聘用他。

辯方早前求情指，被告與母親早已失聯，父親亦已另組家庭。他與年逾80歲的祖父母同住，擔起照顧兩老的責任。被告是本港首位加盟瑞士球隊的香港球員，原本月入四萬港元，惟因疫情影響，案發前10個月零收入。被告曾轉職運輸工，但收入不穩定，在經濟壓力下，經朋友介紹轉做收數佬，每單工作可賺取200至300元酬勞。

案情指，被告於今年1月16日、26日及30日於將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催款通知。警方其後翻看閉路電視發現被告，搜屋時找到他犯案時穿的衣物，被告在警誡下承認犯案。案件提堂後他曾缺席法庭聆訊而被通緝。

案件編號：KTCC439、834/21