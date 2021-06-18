前年11月警方圍堵理工大學抗爭者，派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，不久因隊員行蹤曝光而終止行動。有博物館職員被指偷拍飛虎隊員執勤後外傳相片，洩露警方行動，被控阻差辦公罪。案件今在九龍城裁判法院裁決，裁判官鄭念慈裁定罪名成立，指被告必然知道警方在館內執勤，而且行動需要保密，卻拍片影相後上載至互聯網或發送他人，意圖提醒理大內部及附近的示威者小心，令警方需要撤退。鄭官亦指，沒證據證明被告真誠地相信自己正在揭露警方的濫權行為。被告還柙至4時15分判刑。

辯方求情時透露，被告於2019年被頒令破產。他原本在博物館工作了6年，案發後遭博物館解僱，如今失業，並要供養年邁父母。此外，被告患有椎間盤突出，將於明年2月動手術。

辯方強調，被告當時誤以為警方打算射殺示威者，才會做出涉案行為，從沒想過其行為會阻撓警員執勤，並且愚蠢地兼無意識地打亂了警方的部署，拖慢清場行動。惟被告的行為並沒實質地大幅提升警員執勤的風險，亦沒證據顯示有警員因而受傷。

辯方呈交4封求情信，分別由被告、被告胞妹、博物館同事及朋友撰寫，指被告因本案遭開除後，生計大受影響，精神飽受困擾，又對其行為阻礙警方行動感到非常後悔及內疚。惟鄭官指被告不認罪，難以接受他有悔意，並質疑謂：「佢後悔啲咩呢？」辯方回應指，被告行為對警方行為帶來不便，並因此要負上刑責，故感到後悔。

辯方又強調，本案不牽涉暴力，被告亦沒預謀或計劃犯案，並非故意阻撓警方執勤，冀法庭考慮判處較長時間的社會服務令。惟鄭官表明，看不到被告的悔意，判刑時須考慮被告阻撓警方執行甚麼程度的職務。而本案涉及理大事件，「眾所周知發生咩事啦，軍火庫一樣！幾多人聚集咗，附近發生咩事！」

鄭官續斥，被告當日通風報信的行為影響清場行動，「咁大規模地方，咁大嘅公眾秩序受影響，度度啲路都封晒，博物館都封埋喇」。鄭官反問辯方：「仲有咩offence（罪行）比呢個更加嚴重呢？」

辯方回應指，被告行為僅影響及延誤了警方針對理大部署的一部分，而警方於案發翌日凌晨已回到博物館繼續監察行動，並無因被告行為以致無法清場。

根據博物館職員馮偉業供稱，當日下午3時10分有4名身穿特警制服的警察來到博物館，要求前往能看見理工大學方向的指定位置，其中一人行至2樓與3樓之間的窗口對外監視。馮指示被告陳志華「睇下點樣支援警方」。警方在下午3時55分準備撤離。馮稱收到上司來電，提及有博物館職員在網上向外發放消息，包括錄音及拍照。他向被告與另一同事查詢，被告稱「衰咗」。

早前審訊時，庭上播放前年11月17日案發當日流傳的錄音，內容為：「手足，小心呀！我喺尖沙嘴，而家我喺博物館做嘅，而家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射嗰啲弓箭手呀！準備準備！小心！小心！」馮認出錄音中是被告的聲音。

負責行動的總督察匿名作供，稱他直至深夜才再派員入博物館，驅散和拘捕理大附近示威者的行動延遲十多個小時，至翌日凌晨約5時才展開。

控罪指被告陳志華（44歲）於前年11月17日在尖沙嘴漆咸道南香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警員A。

【案件編號：KCCC1122/20】

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