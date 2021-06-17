「三叔公，嘆下午茶乎？」

「今天飲水不飲茶，因為要食藥。」

「你哪裏不舒服？」

「食藥就一定有病的嗎？難道你未聽過『下醫治已病之病，中醫治欲病之病，上醫治未病之病』？ 我就是未病先至食藥防病，怎會像你們這些所謂醫生，要等到病了才懂得開藥治病。」

「治未病之病，是甚麼藥咁巴閉？」

「好話嘞，老夫服用是XX牌養生抗頑膠囊，一百巴仙成份天然，絕無你們西藥的副作用。」

「三叔公，何謂『抗頑』？」

「『抗頑』即是抗癌，代理那位姐姐仔說，政府規定產品不可標示『抗癌』，所以要寫『抗頑』代替。」

「那是由於《不良廣告（醫藥）條例》，法例訂明，但凡藥材、成藥或看來是天然藥品的物質，生產商都不能聲稱或以其商品可以預防、消除或治療癌症或腫瘤為廣告及宣傳字眼，條例目的是保障患者免受不良廣告誤導，阻延正當的治療。」

「故此生產商便以『頑』代『癌』了，但你們那些甚麼化療、標靶、免疫療法卻可打正旗號自稱是抗癌藥，真個雙重標準！」

「三叔公，後者大都具備第三期臨床數據及通過了國際認證和註冊，它們更是受管制的處方藥物，當中亦不涉及廣告宣傳，所以不可與坊間售賣的保健產品相提並論。」

「XX牌養生抗頑膠囊一樣有臨床實證，代理那位姐姐仔說，她介紹了數十位客戶服用抗頑膠囊，結果沒有一位患上癌症，反之，在她認識的癌症患者中，沒有一位是服用抗頑膠囊的。」

「那並非實證，而是典型的邏輯謬誤，當事人只憑眼前所見立論，卻選擇性地忽略外間的客觀情況。要達至臨床實證，我們必須鎖定一個具代表性的研究群組，然後作長時間追蹤，甚至進行隨機的對照試驗（Randomized controlled trial），任何軼事描述（Anecdotal evidence）也只有很低的佐證價值。」

「原來如此，以後選擇保健產品，我會多加小心的了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生