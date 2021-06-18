警方國安處昨日（17日）以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕壹傳媒及《蘋果》2名管理層和3新聞工作者，又進入蘋果日報大樓搜查及凍結《蘋果》3公司資產共1,800萬元。壹傳媒工會理事長潘柏林接受港台訪問時表示，對事件感到震驚，超過40部電腦被取走，憂慮事件對新聞界有影響，新聞材料不再受保障，令報料人卻步，影響新聞自由。

被問到事件對公司運作的影響，他指，上午的編採工作因警方驅趕而無法進行，但盡力如常運作，擔心日後再有類似情況，會沒法如常報道，而且今次事件針對拘捕核心編採人員，「隨時過咗紅線就俾人拉」。他表示，警方從未指出文章出問題的地方，不論報道、專欄或社評上都不清楚問題存在。他斥，政府在《國安法》立法時表明法例無追溯力，現時卻指控2019年的文章。

他強調「編輯室一定唔係犯案現場 」，記者只是盡本份做報道。被問到是否擔心涉及前線寫文章記者被拘捕，他表示無法預算 ，「今時今日做記者呢份工 ，冇諗到會變成咁，一份報紙出街都咁艱難」。他強調，記者的工作是提供有價值的資訊予讀者，希望大家對記者多點信任。

楊建興批國安法賦予過大權力 對傳媒造成傷害

香港記者協會主席楊建興接受港台訪問指，新聞工作者的工作，就是透過平台去發放重要資訊、公眾感興趣的議題，但現時傳媒卻被扣上有動機「危害國家安全」的帽子。

他稱事件對傳媒、新聞界已造成極大困擾及傷害，心理壓力更大。他直言，今次事件本質針對文章，不排除日後有其他媒體被指控。他批評，官員針對媒體的風格及立場，為主觀意見，並非法律上以證據為本的說法。

對於警方取走新聞材料，他強調新聞材料的重要性，當中涉及查證事件線索、涉及公眾利益的資訊、需要保密的報料人資料等。他批評《國安法》給予國安人員太大權力，對新聞材料的保護為零，甚至司法系統對執法部門的制衡也幾乎為零。

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