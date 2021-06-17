【本報訊】港人在疫情下更注重健康生活，有機食品的需求上升。香港有機資源中心公佈2020《香港消費者購買有機產品的行為》市場調查，近六成消費者表示在去年格外關注食物安全，當中30.8%受訪者表示對比2019年購買更多有機食品，當中月花逾700元購買有機食品者更上升5%，當中以蔬菜、水果、肉類為主。疫情期間有不少市民留家煮食，超過八成受訪者稱會選擇本地出產的有機食品，內地出產的有機食品則「包尾」，資源中心認為有利於本地有機農業和食品市場發展。

調查於3至4月進行，訪問共863名市民，以了解本港消費者購買有機產品的行為模式。調查顯示59.7%受訪市民表示疫情期間更關注食品安全，當中三成受訪者表示比起2019年購買更多有機食品，主要以有機蔬菜（90.2%）、有機水果（66.5%）、有機肉類（49.6%）等居多。不少市民將有機產品與安全食品掛鈎，對有機食品信心大增。

月花逾700元選購升5.1%

調查發現家庭每月購買有機食品的開支，高消費金額「$201-500」、「$501-700」及「$701-1,000」區間的受訪者有上升趨勢，分別較2019年上升1%、3.4%、5.1%，當中以「$701-1,000」升幅最顯著，反映市民疫情期間願意花費更多去購買有機食品。對於有機食品產地喜好，81.6%受訪者會選購香港出產的有機食品，其次為日本和美國，分別佔65.2%及58.2%。至於內地出產的有機食品則排「包尾」，只佔16.3%。

香港有機資源中心總監黃煥忠指出，港府對有機產品監管不足，市面上有不少假有機產品出售，造成混淆，呼籲政府應盡快訂立相關法例。