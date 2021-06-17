【本報訊】18歲男學生前年11月在青衣被捕，裁判官裁定他參與堵路，並推論他褲袋收藏一串八條六角匙是用作攻擊性武器，例如攻擊制止堵路的途人或警察，判入更生中心。男生對定罪上訴，高院昨宣判維持堵路定罪，但同意未能證明六角匙用於傷人，裁定上訴部份得直。法官指案情可證明男生擬將六角匙用於堵路或破壞，只因控方告錯罪名，才技術性得直。

部份得直 男生堵路定罪維持

控方原本控告「管有工具可作非法用途」罪，但裁決前修訂為「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具意圖作非法用途」，表明以「傷人用途」為檢控基礎。裁判官彭亮廷認為上訴人陳東成參與堵路，必然預料遭途人或警察阻止，加上他把六角匙放在伸手可及之處，裁定他意圖是有需要時攻擊別人。

上訴方力陳涉案六角匙細小不尖銳，破壞力和傷害力輕微，適用於電子產品和小型家具，不適合作武器，再者案情不涉及暴力場面，上訴人被捕時沒有企圖施襲，傷人推論有欠公允。高院法官張慧玲認同上訴方，認為不能肯定上訴人意圖用六角匙作武器。

另一方面，張官指出控罪同時包含「非法用途工具」指控，而案情足以確定上訴人意圖用六角匙拆開物品堵路或作刑事破壞。不過，張官指控方明確表示以「攻擊性武器」為檢控基礎，現階段改判另一指控成立並不公平。

至於在公眾地方造成阻礙罪，則維持定罪。判詞指上訴人戴上口罩，置身於十多名堵路黑衣人中間，他亦是黑衫黑褲，可判斷並非巧合，縱使沒有動手也是鼓勵支持，不接納上訴人住在附近，可能純粹路過之說。

案件編號：HCMA333/20