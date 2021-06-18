前年8月5日全港七區罷工集會，演成全港大混戰，其中天水圍警署遭抗爭人士包圍，防暴警多次施放催淚彈及以武力驅散，拘捕大批市民。當晚被捕的兩男兩女被控非法集結及拒捕等6罪。案件原定今早開審，惟當中任職救生員的被告缺席聆訊，遭發拘捕令。代表他的大律師今申請不再代表救生員，遭裁判官李志豪質疑是否過於倉促。李官將案件押後至周一才開審。

四名被告依次為女教學助理李凱兒（22歲）、科大男學生莫雋晞（24歲）、男救生員蓋世權（24歲）及中六女生彭海兒（19歲）。

第三被告蓋世權今早沒有到庭，其大狀指今早曾致電蓋及蓋的家人，惟未能聯絡上。大狀稱最後一次見蓋是上月24日，蓋當時到其辦公室開會。大狀申請終止代表蓋。

控方申請向蓋發出拘捕令，裁判官李志豪批准控方申請，頒下拘捕令，同時指聆訊長達7日，不知蓋是否遇上突發意外才不能到庭，可能下周一會到庭，建議押後至下周一才審訊。李官又質疑大狀申請終止代表蓋是否過於倉促，大狀最終同意李官意見。

四名被告同被控一項參與非法集結罪，指他們於前8月5日在天水圍天耀廣場外與其他不知名人士參與非法集結。彭另被控一項參與非法集結罪，指她在同日同地參與非法集結。李、莫、蓋另各面對一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，分別涉嫌抗拒女警18372蘇昭蕙、男警19656黃家濠及21740李家駿。

李另被控無牌管有無線電器具罪，指他當日在天水圍警署接見室無牌管有一個無線電收發器，他今早認罪。

【案件編號：TMCC1900/20】

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