本港自2月26日開始疫苗接種以來，周五（18日）已到第113日；政府網站亦顯示，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗接種只餘75日，而周五接種首針中國科興滅活疫苗及德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數皆上升，其中接種第一針科興有14,621人，是繼6月11日有16,373打之後第二高數字；而周五接種首針BioNTech有21,093人，數字亦是開打以來第三高。然而預約數字較周四下降，是連續3日下跌。

政府周五晚公佈的疫苗數字，接種科興及BioNTech在首針及第二針人數皆有上升，而單日再錄得逾5萬人接種，共50,164人打針。當中接種首針有35,714人，包括14,621人打科興及21,093人打BioNTech；至於第二針的人數亦有14,450人，包括5,294人打科興及9,156人打BioNTech。

累計有1,882,899人完成第一針，佔全港12歲以上人口的27.7%。而完成兩針共有1,247,968人，佔18.3%人口。

單日80歲以上長者僅逾200人打首針

以年齡劃分，12歲至19歲年齡組別，單日共有2,017人接種，累計有41,347人，佔該年齡組別2.2%人口。而最多人接種的40至49歲年齡層，單日則有8,599接種，而該年齡層至今仍僅得25.1%、即473,356人打過第一針。

至於80歲以上的年齡層，單日僅有216接種，該年齡群組目前仍僅有18,623人，即1%人口接種疫苗。

預約數字方面，周五共有約26,600人預約，較周四下跌。而與周四相比預約科興及BioNTech則各自走向，其中預約科興約有8,000人，較周四7,900微升，而預約BioNTech則下跌，約有18,700人。

至於周四共有13人在接種疫苗後不適送院，當中有9人已經出院，另外有3人需要留院觀察，另外有1人未經診症就自行離開醫院。

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