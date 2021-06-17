嚟緊星期日就會係父親節，但專制政權令唔少人失去自由，更因為咁要跟子女「骨肉分離」，因為初選案而被未審先囚嘅民主派中，亦有唔少人已為人父，雖然極之無奈冇得同子女度過，但有人仍然想方設法同子女傳情，其中民主黨林卓廷就喺fb預告，將會喺YouTube首播「父親節系列」，內容係乜？就係「林卓廷給子女的信」。

其實林卓廷雖然身陷囹圄，佢嘅團隊仍然努力用唔同方式，將阿廷喺獄中說話帶畀公眾，佢嘅YouTube頻道呢兩個月就上載過最少四封「林卓廷獄中書」，先後由阿廷兒子、黨友曾素麗、吳明德同冼卓嵐聲音演繹做讀信者。

高牆無阻父子情

至於今次最新嘅「給子女的信」會係乜內容？因為要喺呢個星期六晚9點，即係父親節前夕先首播，所以暫時賣咗關子，但「預告」就有透露咗一段阿廷嘅說話，同子女講當佢哋聽到爸爸呢封信嘅內容，爸爸已經係被囚近四個月，今年更是一家人首次無法一齊慶祝佢生日同父親節，「我想你們對爸爸的思念，必然如爸爸對你們的思念」。不過，阿廷亦喺信中話，大家雖然被高牆阻隔，但子女清楚知道「爸爸的心永遠和你們一起，無論牆有多高，路有多遠。」

李八方