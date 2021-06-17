【拆局】

警方挑中共慶祝建黨百周年前夕再向《蘋果日報》出手，熟悉中國問題的評論員林和立認為，自國安法實施後，中央早已制訂先後次序目標，今次只屬進一步行動，港府及駐港國安公署只盼在7.1前向中共「交成績」，今次行動定必對新聞界及資訊界造成寒蟬效應，日後在政治、意識形態、教育等方面將逐漸傾向「一國一制」。

警示新聞界勿越紅線

林和立向本報指，國安法實施後，普遍學者都認同駐港國安署及特區政府會向被視為危害國家安全、影響香港和平穩定的機構採取行動。《蘋果》是本港新聞報紙業界唯一會公開批評北京及特區政府，加上日前創辦人黎智英已被捕，他相信今次只是針對《蘋果》的進一步行動。

林續指，國安署是要在頒佈國安法一周年的7月1日前，將「頭號敵人」清理，從而得到中共高層讚賞，「《蘋果日報》已經被採取行動，證明保衞國安係有成績，希望北京滿意個效率」。

林又引述外界分析指，中央或希望能藉此終止《蘋果》運作，對新聞界及資訊界造成寒蟬效應，同時對網媒、出版和資訊等行業響警號，「唔可以越雷池半步，唔可以挑戰特區政府，尤其是中央的權威」。

他認為日後若被中央認定為屬「顛覆性」的政治組織都會受到干預，「甚至會拉人封舖，唔畀佢哋溫床」。他估計實施國安法及「完善」選舉制度落實後，北京會讓香港依舊在經濟、金融方面保存自由度，並維持一國兩制；但在政治、意識形態、教育等方面則逐漸傾向「一國一制」，北京將視高度維穩為最高目標，而其他地方對香港的影響則屬次要考慮，也不會將外國的批評看在眼內。