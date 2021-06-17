【國安搜蘋果】

警方國安處昨晨出動500警力再次查封蘋果日報大樓，並首度引國安法申請手令搜查新聞材料，事件震驚台灣政壇。台灣外長吳釗燮狠批這是專制威權主義對香港《蘋果》發動的一場殘酷戰爭，陸委會亦稱當局這次的「惡質行徑」只會令港人更離心離德，朝野立委紛紛聲援。

吳釗燮在社交平台表示，《蘋果》目前已是香港極度瀕危的自由象徵，更形容自己「無法用言語去描述對這悲劇的憤怒與悲傷」。陸委會昨日傍晚回應，當局不斷打壓港人言論、新聞自由及公民權利的「惡質行徑」，只會使港人更離心離德，讓中共及香港的國際形象更加不堪。陸委會指，港版國安法自實施以來已拘捕逾百人，引發國際社會對其侵害自由、人權之批評，「如今港府再度動用惡法對付新聞媒體，這在民主國家實難想像」。

台灣行政院顧問鄭宏輝亦在社交平台發聲，表示「聲援香港民主，《蘋果日報》加油」，又狠批「林鄭月娥已經完全變成中共傀儡」。至於《蘋果》對港人的角色，他形容是承載着25年來港人的自由，目前被打壓，則是「香港自由的哀歌⋯⋯一國兩制已經死了又死，台灣人要睜大眼睛看清楚啊！」台南市長黃偉哲則痛斥港府蠻橫，對香港的言論、新聞自由逐漸被腐蝕感無奈，籲台灣人要引以為戒，力挺港人及香港《蘋果》。

批評中共「報道越真實越不喜歡」

政黨方面，民進黨指出，港府選在香港七一回歸前夕高調拘捕媒體人士，恫嚇香港人民的舉動只會讓中共百年黨慶蒙上陰影，扼殺香港民主、破壞國際秩序的作為，只會加深國際社會對中方的不信任，民進黨重申會繼續支持港人爭取自由民主的權利。

由台北市長柯文哲創立的民眾黨也表示，此時應該站在香港《蘋果》之後為民主發聲，又批評中共對香港一再壓縮空間，相比日前才宣佈要塑造「可信、可愛、可敬」形象的說法，可謂諷刺。台灣基進黨亦指，港府此舉形同把香港的新聞自由打入刑場，證明港府只是中共擺飾，大陸境內媒體「必須姓黨」。

高雄市長陳其邁則表示，港府不應以國家手段干預媒體運作，限縮港人的言論自由，並指高雄會持續作為在台港人的後盾。

台灣朝野立委也紛紛發聲，當中無黨籍立委林昶佐批評事件顯示香港的新聞自由、言論自由被逐步掏空，儘管中國近期急欲改變國際形象，但其「獨裁行為都證明中國政府的邪惡本質」。民進黨立委王定宇直言，只要中共不喜歡的報道，而且是「報道越真實越不喜歡」，香港警方就能關押新聞工作者、搜查總部、扣押資產，還能強制取得新聞材料來源，「這就是進入一中、同屬一中、一個中國的下場」。國民黨立委洪孟楷也指，任何理由都不應該無限上綱到侵犯新聞自由或媒體自由。

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