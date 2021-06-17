【本報訊】警方國安處高級警司李桂華昨表示，《蘋果日報》2019年至今刊出數十篇文章涉嫌呼籲外國制裁中國及特區政府。無綫電視等多間傳媒引述消息指涉案文章共有近百篇，包括報道和評論，當中約40篇於國安法生效後刊登，警方將去信《蘋果日報》要求刪除所有相關文章。惟李桂華以至保安局長李家超均未有交代涉案文章具體內容及形式。

李桂華昨晨講述案情時強調，該數十篇呼籲外國制裁中國及港府的文章分別在實體報章及網上刊登，是整個串謀計劃的重點。但他未有交代相關文章的內容，僅引述國安法第29條，指稱該些文章的內容是呼籲外國組織制裁中國，「就係咁簡單」。

律師：圖令傳媒緊張猜疑

保安局長李家超下午面對多名記者追問，仍沒解釋涉案文章如何違反國安法，僅多次重複稱相關文章是串謀勾結外國勢力計劃的一部份，但由於警方正調查，日後法庭審訊亦或採用相關證供，故不會披露細節。

有記者續質疑當局不公佈涉案文章內容，應如何界定報道會否違法？李家超含糊回應稱，新聞工作只須考慮其意圖是否涉及危害國安罪行，如沒有上述目的即可。

在港工作多年的澳籍律師及作家戴安通（Antony Dapiran）在Twitter發文，批評如警方一直拒絕公開涉案新聞材料，本地傳媒須在避免無意中觸犯法律的前提下工作，將導致他們過份緊張甚至產生猜疑，質疑這正是當局目的。

警方接受查詢時未有證實或否認消息，僅稱他們在採取行動時均會按實際情況依法處理，對個別報道不作評論。