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要改善在囚人士的基本權益從來不易，要喺高牆內自己爭取，就難上加上。早前囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問，話過去曾就獄中問題，16次去信申訴專員公署投訴，質疑申訴專員公署冇認真處理囚友針對懲教嘅投訴，公署反駁話一直保持專業態度。邵家臻噚日就喺「石牆花」專頁講述投訴過程嘅辛酸史，仲「創造紀錄」成功取得16份公署投訴表格，佢就決定就16項獄政問題，向懲教署提問。

邵家臻就話要拎表格本身就難，因為表格放喺獄中唔同位置嘅膠箱內，囚友唔可以隨便打開，要一級一級向職員申請拎表，而一級級職員就會使盡辦法令人放棄投訴，包括「勸退」同直接「踢倉」，搜違禁品然後罰想投訴嘅人入「水飯房」。當時邵家臻經常有公務探訪，比較順利取得同寄出投訴表格，將佢所見所聞獄政不平事一一投訴。

冇第三者證供不獲受理

後來又有保安組主管召見邵家臻，質疑佢點解要一封一封寄而唔係一炮過投訴，非常不滿同不耐煩。邵家臻就解釋唔係挑戰管方，而係從獄中生活觀察，發現一件先投訴一件。不過全部投訴最後都不獲申訴專員公署受理，其中一封仲係呢排大家都好關心嘅高溫問題，女囚友須穿着厚身四季褲。不成立嘅全部都因為沒有第三者證供，同職員各有各說，公署無法判定。八方覺得，囚犯權益喺封閉嘅懲教管理中，真係寸步難行，亦感謝一直堅持嘅人。

李八方