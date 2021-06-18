醞釀多時的消費券發放安排終於出爐，包括「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」和「WeChat Pay HK」在內的3間營辦商將分2期發放，而港人最常使用的八達通則另有安排，將分3期發放，首2期分別發放2,000元，市民須先用完該4,000元，才會獲發餘下一期的1,000元。

記者多次追問有關使用八達通領取消費券的細節，財政司司長陳茂波強調，希望能平衡不同市民需要，有人想「細水長流」慢慢用，有人則傾向較大額消費，3個支付平台及八達通的不同派發方式能給予彈性。

發放期數差異源於技術不同

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲會上補充，相關差別的出現是因八達通與其他三者的技術不同，電子錢包能像不同櫃桶般將金額分開，而八達通屬儲值式，金額不能分開，只能增值。

而若市民的八達通內原本有餘額，未能一次過領取款項，陳茂波指，餘額將會紀錄於八達通系統內，待餘額減少後再補回，「拍完就加返」，市民不會有損失。

首2期金額期限跨越農曆新年

陳茂波又指，選擇八達通的市民，使用期限橫跨聖誕及新年等節日，政府亦會發短訊提醒，相信市民能慢慢花光，「讓大家安心，慢慢嚟唔使急，可以用到過年」。

陳亦補充，八達通因技術問題，於頭2期發放後，需時檢查市民消費範圍，故不會立即發放最後一期的1,000元。至於最後1,000元的儲值額，市民則可自行決定用途，政府亦不會設定日期死線。

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