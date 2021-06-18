送貨工人去年到藍田送貨後於區內遊蕩，先尾隨妙齡女子進入升降機偷拍對方，再尾隨14歲女童入升降機，藉詞詢問垃圾房位置，誘騙女童到後樓梯強吻及抓胸非禮。涉案工人早前在區域法院承認遊蕩及非禮罪，今被判入獄33個月。法官練錦鴻指，案件為初成長的少女帶來不可磨滅陰影，造成極大影響，判刑需向當事人有所交代，助其宣洩怨氣，以及對他人有所警惕，看不到寬大判刑的理由。

被告謝俊昇（26歲）於2013年曾因非禮13歲女童及管有兒童色情物品，被判入勞教中心。練官今判刑時在庭上引述心理及精神科報告，確認被告並非因病理因素而干犯本案。練官拒絕接納被告所說，因與未婚妻的關係產生壓力導致犯案。

練官指案發時幸好有街坊揭發事件，否則後果難以想像。少女的家人理應覺得少女在自己大廈內能安全回家，被告卻存心欺騙並使用暴力，侵犯及恐嚇少女，帶來不可磨滅的陰影，甚至令少女對陌生人產生戒心。家人為免事主勾起不快回憶，拒絕專家進行創傷評估。

案發於去年3月27日晚上7時許，14歲女童X做運動後回家，被告尾隨至藍田平田邨其中一座，隨X進入升降機。閉路電視拍攝到被告站在X身後，伸手入自己的短褲內自瀆，右手則拿著電話對準X的雙腳。

X到達所住樓層後，被告輕拍X的肩膊，問哪裡可領取垃圾袋以及垃圾房位置。X以為被告是新住客，帶被告到後樓梯。詎料被告將X推向牆邊，隔著口罩捂住X的嘴，警告她不要出聲，否則拿刀鎅花她的臉。被告拉低雙方口罩強吻10至30秒，X十分害怕，閉上嘴巴及雙眼，身體不斷掙扎。被告又隔著短褲撫摸X的臀部及腹部，以及「揸」胸部。

鄰居聽到後樓梯傳來男女激動對話，起初以為情侶吵架，但聽到女聲驚恐地說「唔好啊，你唔好搞我啦」，遂到後樓梯查看。惟被告已逃去，只見X獨自哭泣。X的胞兄從鄰居口中得知事件。調查發現，被告在同日較早時間，在啟田商場尾隨一名穿背心的年輕女子及一名小女孩，進入平田邨另一座的升降機，舉起手機開啟相機介面對準二人。

【案件編號：DCCC722/20】

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