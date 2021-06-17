台山核電廠輻射疑雲持續，這個離香港百多公里之遙的發電設施，連日來傳出核洩漏的消息，港府當然堅持「聽黨話」，不斷重複廣東省當局的說法，表示周邊的輻射水平沒有異常，更派出前天文台專家「放風」，表示即使吸入核輻射氣體，也不會有長遠影響。惟此地無銀，中國國家核安全局對台山核電廠有燃料棒損耗一事，供認不諱。

中國國家主席習近平在上月出席中俄核能項目動工儀式時，曾聲言要「堅持安全第一，為世界核能事業發展貢獻」，可惜說得到未必做得到。於今年4月份，有媒體報道深圳大亞灣核電廠排放的廢水中，含放射性物質「氚」上限水平，比曾發生特大事故的福島核電廠還要高出十倍，當時外交部發言人趙立堅更惡人先告狀，指摘日本不應排出核廢水，視海洋為「垃圾桶」，難道與其不足50公里距離的香港，又有義務成為國家的垃圾桶？

有關核電廠早在2010年時已有三次出現核事故，縱然最嚴重一次只屬第一級的異常事件，但亦足以響起安全警號。事實上，廣東省六個已投入服務的核電站中，對香港已構成全面包圍之勢，其中以大亞灣及嶺澳最近，若然其中一個不幸出現安全風險，數百萬港人將是「無路可逃」。

在切爾諾貝爾核電廠災難發生的同年（1986），德國社會學家貝克（Ulrich Beck）提出風險社會理論，分析現代社會風險分配的邏輯，而且不是單純一個國家、族群之力能面對這些風險。貝克認為，公共政策的決策權應該避免受專家、政府甚或企業壟斷，因為這些決定往往是由人民承擔其所帶來的風險。

誠然，日益嚴重的環境污染、氣候變化問題等，皆因各地政府不節制地發展經濟活動、工業化引起，特別是威權管治的體制下生活的人，他們不單無法左右政府的決定，甚至只有默默承受惡果。北京長年霧霾、毒氣熏天，便是顯例。貝克後來更擔任德國的能源安全供應倫理委員會委員，該會在2015年得出德國將於2022年終止核發電的決議，與中國近年大舉發展核能的計劃，可謂大相逕庭。

「核安全」位列國家安全教育日十六種「安全」之一，官方網站文件更指是「國家核電安全指標位於世界前列」，如今香港人動輒受到核輻射威脅，提出「核安全」不正是對我們最大的諷刺嗎？

家興

自由撰稿人