最近一次乳癌專家會議，討論了一個案例，一位中年女士患上第二期乳癌，屬荷爾蒙受體陽性、管腔B型，淋巴結有轉移，做完全乳切除，醫生建議做電療及荷爾蒙治療，怎料病人對於所有跟進輔助治療都拒絕，一年之後，身體檢查發現乳癌擴散至骨骼及肺部，變成第四期，她現在聽從醫生指示，接受藥物治療，荷爾蒙藥及荷爾蒙標靶藥物。

這案例告訴我們行醫者，不少病人不明白乳癌病情發展的特質，以為只要割除腫瘤，病就會斷尾。

上世紀治療乳癌的醫學經驗，已經發現切除全乳房及周邊淋巴結，病人及後都有轉移內臟的發展，從而奪去生命，存活率不足五成。六、七十年代發展了術後放射治療及藥物治療，原來可以減少復發機會，因此而提高存活率。醫學每一個發展階段由全乳切除至局部乳房切除，由腋下淋巴結三組切除、到兩組切除、再發展到僅切除一、兩個前哨淋巴結，再配合放射治療及藥物治療，反而看到存活率提升，證實醫治乳癌，要綜合治療，而不是單一方法。

這些觀察及醫學研究，只證明當乳癌已經形成摸得到的腫瘤，期數越高，潛伏在血液循環、引起日後復發的機會越高，就更加倚賴藥物治療清除潛在的癌細胞。

惟有早期乳癌，才可單靠手術治療而痊癒。七、八十年代發明的低電量乳房X光，讓我們發現未觸摸到及未形成腫塊的乳癌，西方國家推行婦女定期乳房檢查，發現零期、一期的乳癌比率提升，因此亦再提高存活率，目前乳癌生存率超過八成，是眾多實心癌症之中，生存率較高的癌症。

藥物治療的應用，亦隨着精準醫療的發展，而對每一個病人的病情更有針對性，減少病人治療過程的痛苦，又更有效防止復發。

針對每一位病人的病情，醫生們更加要耐心解說，讓病人掌握自己的病情，從而作出知情的決定。

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人