【本報訊】港府近年大加推動廢物回收工作，惟消費者委員會追蹤研究發現，消費者的個別回收行為呈倒退趨勢，情況令人憂慮。分別有約三成受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，與五年前的同類調查相比有所上升，顯示不回收紙張或塑膠的人數有增加。消費者反映是因為對回收服務的管理缺乏信心，認為回收物最終可能與其他垃圾被傾倒到垃圾堆填區，令回收行動徒勞無功。

促政府建完善回收鏈

消委會去年6月至8月以電話及街頭訪問形式，訪問約1,517名15至64歲的消費者，今次是相隔五年再做同類調查。

調查發現受訪者在「認知和態度」及「行為和意願」的分數較五年前有輕微上升，但「行為和意願」的分數則較低，反映消費者的認知與實際行為有差距，其中「回收行為」的得分更全無改善，與五年前一樣保持在較低的63分，其中一半受訪者表示會回收衣服、紙張或塑膠，但也有分別有約三成，則27%及32%受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，與對上一次調查的22%及27%相比，比例有所上升，顯示不回收紙張或塑膠的市民增多。

消委會發現，受訪者對節約能源及廢物分類好處的認知，由五年前約七成表示「同意」或「非常同意」，上升至八成或以上，85%受訪者認同節約能源，亦有80%認為廢物回收對環境有好處，惟一旦該消費行為需改變原有生活方式或引致不便，例如回收設施不足或地點太遠，受訪者便會猶豫，難以付諸行動。

絕大多數受訪者願意支付額外5%或更多費用，購買環保或以可持續方式生產的產品或服務，但實際上近半數人並非經常購買此類產品，原因在於「沒有足夠資訊」、「太昂貴」及「不容易獲得資訊」。

消委會建議企業在生產過程中，善用資源和減少廢物，政府亦應建立完善的回收鏈，推行按金、強制回收，甚至徵稅或補助，同時考慮為引進和供應可持續產品的企業提供資助。政府亦可借鑑外地經驗，考慮制訂相關環保標籤法例，和規管使用即棄塑膠產品。

手機用戶請按此放大圖表