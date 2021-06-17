【本報訊】上月底，18歲青年涉前年11月「大三罷」管有雷射筆案進行結案陳詞。開庭前，被告席空無一人，保安向坐在律師席上、穿西裝的年輕「律師」彭裕謙問：「律師，我想問被告喺邊呀?」彭答：「我就係被告。」他不是律師，只是剛畢業的中學生，堅持不認罪受審。案件昨裁決，他獲判無罪，那一刻，法庭內響亮的掌聲鋪天蓋地，好像在說「這裏仍有一點光」。彭當初踏上審訊之路，帶着自學的法律知識親自抗辯，只望向法庭盡力陳述他記憶中的事實，並跟拘捕他的警員當面對質，力陳他為何沒有做錯。

記者：池淑霖

彭裕謙去年5月正式被控，甫獲准保釋踏出警署，已決定案件若要上庭，會自行抗辯。

他希望成為大律師，「法律之路」起點是閱讀，中三時已細讀人生第一本法律書《走在公義路上》，後來連法律叢書Archbold也喜愛讀 ，「都係睇呢啲書學返嚟，唔明咪去Google」。

彭曾自修國際AL課程，淺讀一年法律，偏偏考期遇上社運熾熱之時。以往成績優異的他最終落第，未能升讀心儀大學。去年暑假，彭在機緣巧合下跟隨一名大狀當了三個月學生，後來該名大狀將彭的案件交給大律師郭憬憲處理。郭曾建議彭認罪，爭取最輕判刑。彭認同建議認罪的理由「很重要、很實在」，但他關心的並非脫罪與否或是官司輸贏。

開審前一周，彭決定親自抗辯，他的「師傅」曾致電其母勸說，當時彭向母親認真解釋道：「唔係坐唔坐監、判刑長短問題。認罪同時要同意案情，咁佢個案情我根本唔同意，點解要當住法庭面同意？」

彭當時覺得要把握審訊的機會，「向指證我嘅人當面對質，即管問佢到底覺得我做錯啲咩」。他從不認同控方案情，更質疑有人說謊，他說：「至少我有一個指出事情真相嘅責任。」

開審當天，身型瘦削的彭穿深灰色西裝，繫上深藍領帶，夾上小小的金色呔夾。溫文爾雅的他首次在庭上開口，用流利英文跟裁判官香淑嫻說話。他憶述時不禁竊笑道： 「佢先係鬧我，話我嘥佢時間，做咩咁遲先嚟用英文審。佢覺得我係攪屎棍啦！ 好正常。」

彭指雖然已作好心理準備被罵，但當刻仍被香官的氣燄震懾，他一臉稚氣說：「我第一下嘅感受係，使唔使咁惡呀？」惟彭形容香官待他相當寬厚容忍，從沒打斷他說話。

彭不曾接受專業法律訓練，但要求自己盡量專業地對待審訊，「希望佢（法庭）覺得我上去唔係玩嘢，或諗住拎法庭嚟做一個政治宣洩嘅平台」。香官對他的稱呼亦令他感欣慰，「審訊中段佢已經無再叫我做『被告』，反而係叫『辯方』，某程度上我將佢理解做一種認同」。

他一手包辦審訊文件，包括取得證人的書面供詞及法庭錄音、翻聽16小時的錄音帶後撰寫結案陳詞等，但最大挑戰莫過於親自盤問當日拘捕他的警員。他形容那是測試自己的心理質素，「拉我嘅警員仍然係拉我嘅警員，要用近乎第三者嘅角色去盤問，係一個幾辛苦嘅經歷」。

當警員證供與自己記憶中的事實不符，甚至有警員在作供前已入庭聽審，作供時卻死口不認，彭感到不可思議：「有啲嘢係欲蓋彌彰，俗啲講，好瑣碎嘅枝節佢都要喺法庭講大話，我覺得好驚訝。」

經歷案件審訊，彭始終不解「點解法庭可以用所謂嘅司法認知，喺毫無合理疑點下，推論被告一定就係想用嗰樣嘢做一定嘅事情」，但他認為即使被判罪成，亦不代表沒有法治，僅是法治倒退。

在彭的印象中，法庭審訊猶如捕風捉影，但他認為自己的案件，至少要彰顯應有的程序公義。他堅定地說：「最公義嘅係我將我嘅案情，喺證人面前指出同盤問，喺一個合適合規的法庭下定罪，就算係定罪，我依然覺得係公義、公平。」

彭曾無數次分析自己或被定罪、會坐牢、要上訴，但他堅信這不會是他最後一次站在辯方席上向法庭陳詞，仍期望案件結束後能重考並升讀法律系。「盡力過後，既來之，則安之」，是彭裕謙18歲自辯時勇敢的堅持。