公民與社會發展科（公社科）將於今年9月新學年取代通識科，惟公社科教科書未及時出版。據教育局預計，經評審的中四及中五年級公社科課本將於明年推出，學校可於2022／23學年選用。

有專營網上教學及教材的私營教育團體聲稱，依據教育局的課程及評估指引，已率先編寫了全港首份公社科中四上學期的教材；通識科教師田方澤閱畢該教材有關「一國兩制」的試閱版，指未符合教材要求的中立性，撰寫手法偏頗，學校採用的機會不大。

14頁講述「一國兩制」內涵及實踐

教育局向學校發出「公民與社會發展科」的課程和評估指引，課程共分三大主題：「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」，各佔約50小時課時。

該份公社科教材由網上學習平台CourseZ早前於Facebook專頁公佈，團隊聲稱為全港第一本公社科中四上學期的教材，試閱版只有「一國兩制」篇章，其他篇章則可用1元下載。

該公教科教材未有具名列出編撰導師。據該網站所示，平台亦有其他網上課程與教材，如文憑試不同術科，以至小學及幼兒課程等。

教材試閱版共14頁講述「一國兩制」的內涵和實踐，8個單元涵蓋「香港問題的由來」的歷史背景、回歸歷史、國家與香港特區的憲制關係、一國兩制、維護國家安全、香港特區的政治體制、法治精神的意義及香港居民在《基本法》下的基本權利與義務等。

塑造西方殘暴卑劣形象 田方澤指欠中立

教協副會長、通識科教師田方澤指，現時連考試模式仍未清楚，學界仍在摸索教材方向；閱畢該份教材試閱版，認為內容偏頗，似從中國官方觀點批判，他舉例說，首單元談香港問題，批判殖民主義，塑造當時的歐洲社會殘暴：「那種意識有別於學界對教材要有的中立性，未必是用字，而是整個表達手法、方式——有些又過度簡化，像涉及南京條約，英國人有幾衰，其實在歷史角度，當時清朝與英國的互動，不但是對方侵略般簡單，背後是整個商貿爭議。」

田方澤批評教材論「不平等條約」偏頗且不合史實，舉例指「在國際的定義上，英國從未擁有香港主權，香港在過去一百多年只能算是『被侵略』……」。田方澤對此表示 :「1840年仍未有不平等條約的概念，那是二十年代，中國政府開始說起，是有政治判斷，再用似是而非講法包裝」。

歌頌鄧小平「偉大政治家」「總設計師」

此外，在最後一章〈回歸歷程概略〉談及1982年中英為香港前途談判，形容中國領導人鄧小平有「偉大政治家的智慧」、「改革開放總設計師」等，田方澤表示，在教材處理上很少如此表達：「中性字眼都是提出『一國兩制』的構想等類似寫法……雖然過去課程很少考試問到鄧小平。而平時考試一直也提醒，避免用帶有情緒性的字眼」。

他直指沒有學校採用此份教材：「從學校的角度，應該會採用全面，而中立的教材，而此份教材寫法偏頗，亦有錯誤。而那種情緒化表達，對學生來說亦未必有幫助，正常教學用此教材未必太理想」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）