【本報訊】前年11月理工大學衝突持續多天，大批市民在附近集結圖「圍魏救趙」營救被困校園的抗爭者，引發激烈衝突。兩名青年在加士居道天橋分別因推路障向警方防線，及逃走被截查時搜出汽油彈而被捕，兩人早前承認暴動罪。法官李俊文昨明言判刑時不會考慮理大校園內發生的連串暴力事件，指兩名被告角色雖然有異，但刑責相同，考慮到他們年輕及並非號召者，判監32個月。

官：判刑不考慮校園內事件

兩被告為建築工人施英濠（24歲）和文員文自強（21歲）。法官李俊文昨稱本案地點與理大有一段距離，判刑時不會考慮當日校園內的連串暴力及非法事件，又指本案屬突發事件，規模較小，歷時約20分鐘，涉及激烈事件的時間更短，且沒人受傷，兩名被告亦非扮演帶領、安排、號召或煽動的角色。

李官續指出，首被告當時正面與警方防線對峙，次被告則管有汽油彈，有使用它的風險。兩名被告角色雖然不同，但是罪責分別不大，會判相同刑期；考慮兩人認罪、一時衝動犯案、年輕等因素之後，兩人各被判入獄32個月。

辯方曾稱首被告在理大副學士畢業，其後任扎鐵工，是家庭經濟支柱。首被告當日準備上班，背囊內的刀及鎚是工作用具，因聽到謠言指解放軍及警方會攻入理大才抵達現場，搬動路障則是出於保護他人的心。

案發於前年11月18日，至少50人在佐敦拔萃女書院外集結，有人向加士居道天橋上警方防線推進，並投擲汽油彈等物。

首被告與他人將施工用的黃色路障推向警方防線，他走在人群最前排，最終被警方制服。次被告則隨人群跑下天橋，被增援警員攔截，他試圖將一枚含微量輕汽油蒸餾物的汽油彈、兩罐輕汽油蒸餾物及一瓶粘合劑棄置地上。

首被告另外涉及藏有兩刀一鎚，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，次被告另外因為管有兩罐汽油和載有液體的玻璃樽，被控管有物品意圖損壞財產罪。兩罪獲保留法庭檔案，不作起訴。

案件編號：DCCC561/20