前年7.21，大批白衣人以棍棒、竹枝等襲擊手無寸鐵的市民、孕婦，一幕幕畫面令人觸目驚心。建制派立法會議員何君堯被發現，當晚曾與多名白衣人握手合照，並說：「你哋係我英雄！」當中包括7.21元朗白衣人案的第七被告鄧英斌。事隔近兩年，何君堯未有再評論白衣人當日行徑，卻不忘再次指斥「6呎4（林卓廷）」才是引發衝突的「帶領者」。

何君堯斥黑衣人「先撩者賤」

7.21事件發生後，何君堯與白衣人握手的片段在網上瘋傳，民怨逼爆各大網上討論區，何在事發後先後兩度回應事件，強調自己與白衣人襲擊事件無關，更形容黑衣人是「先撩者賤」、警方拘捕民主黨林卓廷是「正義」。不足兩天，何的雙親墳墓亦恰巧被毀和塗鴉，墓後的牆壁更被噴上「官黑勾結」字句。而4個月後，港人用選票將何踢走，又在票站外開香檳慶祝，以另類方式彰顯「公義」。

何承認警方「可能未盡全力」

何君堯曾形容警方拘捕民主黨林卓廷是「正義」，然而，7.21事件造成多人受傷，卻只有8名白衣人被控，是否又合乎「正義」？ 何君堯承認，執法者在過程中「可能未盡全力」，因為多人被捕但只有不足一半人被正式起訴，數字比例上「唔係好成正比」，不過，他卻將引發衝突事件歸咎於其他人，指當晚有「為數不少、假扮香港市民」的「外人」入元朗「挑機」，最後更指「6呎4（林卓廷）」就是引發衝突的「帶領者」。

稱「最大教訓」是要加快完善司法系統

被問到這些年間有否協助警方拘捕施暴者時，何僅指「應該要嘅」，惟隨即帶記者遊花園，稱他同樣關心7.1立法會被人破壞、8.31有不知名人士「喬裝」、假扮「無辜」乘客等。他更指，7.21對他最大的「教訓」是要加快完善司法系統：「我哋投放咁多錢落去教育、醫療、社會福利，但咁樣唔等於就會造就咗一個最美麗嘅社會」，指年輕人容易被人「誤導」，繼而做出這種「天理不容」之事，他續奉勸「做錯事」的年輕人要學懂認錯，因為年青二字不等於免死金牌。

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