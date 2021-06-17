再過兩日，《蘋果日報》就迎來26歲生日。但生日前夕又飛來橫禍，500名警察昨日封鎖蘋果大樓，肆意搜查新聞材料等近六小時，撿走最少44部電腦；壹傳媒兩名高層和《蘋果》三名新聞工作者被拘捕，罪名是違反國安法、「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」；當局還威嚇新聞工作者要同《蘋果》保持距離、威嚇《蘋果》員工要小心。《蘋果》危在旦夕，當局藉打壓《蘋果》劃出重重新聞紅線、國安紅線，香港新聞自由岌岌可危。

市民恐因政見不同被捕

去年8月，當局出動200警力搜查《蘋果》近九小時，當時還有所忌諱，避免留下搜查新聞材料、侵犯新聞自由的劣迹，但今次就動用國安法附表申請法庭手令，撿取新聞材料，更編織出利用新聞工作作保護傘從事危害國家安全罪行的新帽子，可以隨時隨意打壓傳媒，根本不再顧忌國際輿論的觀感。

就在早一日，李家超接受中國官媒新華社專訪時表示，國安法制止了香港的亂局，市民不用擔心因政見不同而被襲擊。諷刺的是，市民現在擔心的不是因政見不同而被襲擊，而是擔心因政見不同被拘捕、判監。從初選案，到大批區議員面臨被DQ，再到《蘋果》管理層及編採人員被拘捕，還如何讓國際社會相信，《港版國安法》如林鄭月娥所說，沒有影響大部份市民的自由？

林鄭還說國安法之下，並沒有出現當初大家擔心的不可以寫文章、不可以罵特首的問題，「這些表達自由的行為仍然繼續」。然而，當光明正大獲得的新聞材料被標籤為犯罪證據時，當履行天職的新聞工作者被標籤為罪犯時，當批評政權被標籤為危害國家安全時，試問香港人、香港傳媒的表達自由在哪裏？是不是可以說，港人要擔心政見不同而受到政府襲擊？

一年之內，《蘋果》兩度遭受當局針對性打擊，我們的員工所承受的壓力可想而知。《蘋果》社長、副社長、總編輯及動新聞平台總監被拘捕，三間公司資產被凍結，對《蘋果》繼續出版的影響不言而喻。但是《蘋果》能否存在，不只取決於當局的打壓程度，更取決於《蘋果》讀者。曾經享有新聞自由、言論自由的香港人，豈會輕易放棄自己的權利，豈會輕易放棄又愛又恨的《蘋果》？

讀者作者熱情沒有降溫

當局如今未正面回應是否要達到7.1前令《蘋果》出不了報紙的目標，但這恐怕已不是敢不敢直接關閉《蘋果》的問題，而只是不想讓事件與7.1中共建黨百年這個偉大日子拉上關係。但威嚇新聞同業、威嚇《蘋果》員工，甚至威嚇市民不要同危害國家安全罪犯同流合污，就可以嚇窒《蘋果》員工、嚇窒《蘋果》讀者和訂戶嗎？就可以達致讓《蘋果》自動停刊的目的嗎？

筆者去年評論警方搜查蘋果大樓的文章標題是〈讀者在作者在，《蘋果》會撐落去〉。相隔十個月，當局的打壓、威嚇持續升級，在炎炎夏日令人不寒而慄，但讀者、作者擁抱《蘋果》的熱情並沒有降溫。有讀者留言：「感謝你們的堅持，無論明天的路有多艱難，一定會並肩而行。」是的，這也是我們要說的：「感謝你們的支持，無論明天的路有多艱難，一定會並肩而行。」也一如我們致讀者信所說：「《蘋果日報》仝人定將繼續忠誠地緊守崗位，為迎接黎明來到的時代，奮戰到底。」

李平

周一至周六刊出