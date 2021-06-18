沙田濾水廠替更保安2018年8月被發現陳屍濾水廠，頭部幾近被斬甩。曾任職警隊的死者同事被控謀殺，案情指被告與死者因瑣事爭執，其間被告拳打死者以作教訓，死者報警求助，被告遂取出菜刀怒砍死者。案件早前在高等法院審結，陪審團裁定被告謀殺罪名不成立，裁定誤殺罪成。法官杜麗冰判刑時指，死者在沒有原因下喪失生命，他與被告只是認識數天，根本沒做錯，卻惹來殺身之禍，為保護社會大眾，最終判處被告監禁10年。

被告章美德（61歲）被控於2018日8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。被告開審前已承認誤殺，審訊時辯方透露，被告曾任職警隊，被告本人與精神科醫生等先後出庭作供，透露被告於2006年曾經中風，其後情緒變得不穩定，易受刺激。

死者女兒哭訴：冇諗到10年咁少

死者的女兒今早亦有到庭旁聽，她哭訴：「冇諗到10年咁少。」她又謂即使法官不判處終身監禁，判處20年或25年也好，「至少唔好畀佢返到出嚟」。她憶述最後看見父親的時候，父親上門探她及兩名孫兒，但由於她正趕著上班，只說了聲再見便離開了，「再見就係認屍」。死者女兒憤言：「10年之嘛！我都想捅返佢幾刀呀！」

法官杜麗冰今判刑時，形容本案是一宗悲劇，死者在沒有原因下喪失生命，他的妻子及女兒因而失去丈夫及父親。死者與被告只是認識數天，證據顯示被告根本沒做錯，卻惹來殺身之禍。杜官讀出被告的兩份心理報告內容，顯示被告並非典型罪犯，亦沒有反社會傾向；被告有社交生活，有朋友及家人，卻會在毫無先兆下使用暴力。

專家指被告會在毫無先兆下使用暴力 重犯風險高

報告又指，被告產生焦慮或盛怒時，會對認識的朋友造成嚴重傷害。被告應遠離利器及武器，並需接受治療以管理情緒。報告續指，被告只是認識死者數天，對其怨恨卻已急升至使用嚴重暴力的程度，顯示被告沒有同理心，不能單以冷漠解釋其性格。報告認為被告重犯風險高，建議被告在懲教看管下接受訓練，及早接受治療，以減低其使用暴力的風險。

杜官指出，被告重犯風險高，法庭有責任保護社會大眾，以15年監禁作為量刑起點。被告於審訊前承認誤殺罪，又在犯案後即時自首，獲三分一刑期扣減，最終被判處入獄10年。杜官指被告須在懲教看管下接受精神及心理治療。

控方案情指，被告案發前於保安亭三度拳打死者，死者報警召救護車。被告見狀，從儲物櫃取出菜刀。死者再次報警求救，電話紀錄顯示當時有男聲大喊：「剁X死你！剁X死你！」控方指被告砍死者的頭和後頸，死者當場斃命，被告則報警自首。

【案件編號：HCCC71/19】

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