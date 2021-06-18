前年11.11全港「大三罷」，多區出現堵路示威。一名資訊科技經理被指在柴灣叫罵防暴警「強姦犯」、「成世執垃圾」 等，被控在公眾地方作出喧嘩的行為罪，早前被裁定罪成。裁判官鄭紀航今在東區裁判法院判刑時，形容被告是突出的領頭角色，他的行為引來群眾圍觀，甚至應其呼籲走出馬路，令現場情況火上加油、死灰復燃，故判刑必須具阻嚇性，以儆效尤，判被告即時入獄半年，並拒絕駁讓他保釋等候上訴。

被告陳浩倫（34歲）被控於2019年11月11日在柴灣道滙豐銀行外重複和持續責罵警員，並且煽動人群阻礙警員，歷時約５分鐘，意圖激使他人破壞社會安。鄭官援引「鍾嘉豪案」作判刑參考，指該案控罪雖然是非法集結及管有攻擊性武器，與本案控罪表面上不同，但兩者共通點都是旨在禁止任何人意圖破壞社會安寧，仍具參考價值。

鄭官續指，事發當日發生「大三罷」示威，在被告犯案前，事發現場的馬路已被人用雜物堵塞，公共秩序被擾亂。被告在防暴警到場清理路障後大聲叫囂，鼓吹人們走出馬路及包圍警察，引起群眾駐足圍觀。被告的行為是火上加油，再次挑起事端，令死灰復燃。

鄭官形容，被告在警方勸喻下沒有停止，反而變本加厲，大叫「開槍啦，開槍啦」，可見他是突出的領頭角色。現場圍觀人數在被告叫囂下增加，甚至有人用雷射光照向警員，顯示當時社會安寧被破壞的風險已經迫近。被告氣焰囂張，必須判處監禁，防止他重犯，以儆效尤，以監禁6個月為量刑起點。

辯方求情指，被告沒有案底，他的父親患有柏金遜症，正打算排期接受腦部手術。鄭官反駁指，被告才34歲，一直奉公守法是理所當然；而他明知父親患病，更加應該守法，以免入獄後不能照顧父親，況且他有兄弟姊妹，父親又未正式排期接受手術，法庭看不到被告有急切需要留在父親身邊，故不減刑。

鄭在判刑後一如以往地稱，對被告感惋惜和心痛，勸被告要痛定思痛、洗心革面、痛改前非、認清是非黑白。若被告仍以香港為家，必須尊重香港法律，千萬不可再犯法，今後要與人互相尊重，消除成見，共同為香港建立和諧社會。

本案控罪原指被告犯案時間約3分鐘，惟鄭官在案件結案陳詞階段指，被告叫囂歷時不只3分鐘，主動問控方可會修改控罪。辯方反對，但鄭官認為沒有不公，批准修改。

【案件編號：ESCC745/20】

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