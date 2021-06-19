適逢父親節前夕，職工盟今日（19日）在旺角行人天橋擺街站，關注職場爸爸工作過勞問題。職工盟成員向市民派傳單，指出職場爸爸工作過勞、假期不足及工時長的問題，亦提出三大要求，包括加快增加法定假期至17日、指定避免工作過勞預防措施及保障，以及立法標準工時及加班補水。

日前，政府建議逐步增加法定假期，由12日加至17日，用10年增加5天假期。職工盟總幹事蒙兆達發言指，政府增加法定假期過程如「蝸牛式遞增」，直指現時進度會令很多人「退休都未享受到」，呼籲政府盡快落實。蒙又指，現時沒有規管工時過長，令打工仔因過勞而患上職業病，甚至過勞猝死；建議參考日本及南韓做法，將「過勞死」納入工傷保障。

蒙兆達批資方「放假辛苦過返工」論離譜

作為資方代表的香港工業總會理事郭振華早前在港台節目《城市論壇》稱，如增加5日假期，打工仔會「多咗湊仔湊女，你放假休息可能仲辛苦過返工」。蒙兆達形容郭言論「離譜」，職工盟成員亦就郭言論發起投票，呼籲市民在紙牌上貼貼紙，表達自己「想唔想放假」，可見大部份市民都表示「想放假」。

身為打工仔亦為人父親的陳先生認為，政府用10年增加假期進度不理想，「好明顯幫老細多過幫勞工」，亦有回應郭振華看法，直指「湊仔辛苦過返工唔代表唔應該去湊仔，湊仔有湊仔嘅樂趣」，認為政府不應該剝削市民與家人相處時間。

市民彭先生在荷蘭從事飲食業，因工作原因短暫來港，他有在職工盟街站投票表示支持放假，認為「香港係國際都市，（假期）應該同其他國際都市比較」，亦提到荷蘭有20日法定假期，工作環境亦比香港好。

市民指政府倡Work Life Balance「得把口」

從事設計行業的陳生表示，資方或政府常強調要Work Life Balance，但「得把口」沒誠意，陳除了支持增加法定假期，亦相當支持加班補水，形容是「人嘅基本尊嚴，我做咗嘢就要收錢」。

從事飲食業主管的葉生表示，飲食業全年無休，當然希望每日都有人上班，但自己亦支持增加法定假期，「呢啲係基本權益」，亦認為到香港大部份工作環境都不是多勞多得，不太理想。

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