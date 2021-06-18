【本報訊】六名不認罪被告中，爭議身份的王志榮是唯一脫罪的人。葉官裁決指涉案片段清晰度充足，惟王的臉容與片中男子不完全相像。雖然證據顯示從王家中撿獲的褲子與片中相似，獨特款式的波鞋完全相同，而王更與片中人居於同一大廈，但葉官認為王僅為施襲者保管鞋子，純屬自招嫌疑，不致入罪。

辯護律師：法律就係好奇怪

王的代表大律師關唐利昨在庭外表示，無罪結果屬預期之內，不認同控方舉證粗疏。被問審訊結果能否還社會一個真相，關不予置評，卻又補一句：「因為法律就係好奇怪嘅。」他在追問下欲言又止，表示「唔可以再講」。

涉案片段顯示，王曾在西鐵站大堂高舉垃圾埇蓋，襲擊閘內人士，並在月台上指罵車廂內的乘客。控方依賴片中人外貌，斷定王身處車站大堂。雖然他大部份時間戴上口罩，但控方認為口罩之外仍露出王的雙眼、眉、額、耳及髮型，顯示了各部位的幾何比例，例如距離、高低等，足以辨認身份。王的住所亦搜出片中顯示他案發時身穿的衣物，包括有紅字的白色T恤、啡色短褲、有黃色鞋帶的黑鞋等。

葉官引述辯方鑑證專家報告，指警方撿取王的白色T恤，並非片中人身穿的那件，亦不能肯定片中波鞋屬他擁有的一雙。葉官又分析指，片段清晰度足夠，惟片中男子容貌與王不完全相像。不過，葉官對比片中波鞋及從王家中撿取的波鞋，稱肯定是同一雙，推斷王為片中人保管波鞋，屬自招嫌疑。

至於另一名同樣爭議身份的被告蔡立基，則被裁定罪成，控方透過片段辨認他。辯方早前陳詞指片段質素太差，不能用作辨認身份，且片中人當時身穿的T恤並非獨一無二，在市場上也可找到，庭上亦沒對比在蔡家中搜出的衣物。惟葉官認為可透過片中衣着及裝備認出蔡，表示從未見過蔡T恤上的牛仔褲圖案。葉官又指，片中人的哨牙及笑相十分獨特，露齒時兇神惡煞，與蔡在庭上的示範脗合，故他肯定該人是蔡，裁定他與大批白衣人到車站，目的就是參與暴動及蓄意傷人。