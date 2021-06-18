【本報訊】保安局引用國安法「實施細則」凍結三間與《蘋果》運作相關的公司資產，涉及1,800萬元。警方文件顯示凍結令長達兩年，更警告壹傳媒行政總裁張劍虹不得處理被凍結資產，違令可判監14年。警方又特別警告，《蘋果》正受國安法調查，任何人、公司或子公司協助《蘋果》運作都可能觸犯國安法，意味集團內部調動資金隨時踩中紅線。據悉，《蘋果》將向保安局申請許可，解凍部份資產向員工出糧，若申請失敗將會上訴至高等法院。

被凍結資產的三間公司分別是蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，警方昨日亦控告該三間公司違反國安法串謀勾結外國勢力罪。警方消息指，已要求七間銀行不得處理該三間公司在銀行賬戶內的財產，包括轉賬、協助融資等。七間銀行包括滙豐、恒生及星展銀行等。

警指資助受查公司恐違法

警方前日曾向壹傳媒行政總裁張劍虹發信，指除非得到保安局許可，否則不得處理被凍結資產，任何協助或教唆同樣犯法，違者可判監七年及罰款。警方又警告張劍虹，若處理被凍結資產有機會被視為洗黑錢行為，最高可判監14年及罰款500萬港元。

除了警告張，警方特別指出三間公司懷疑違反國安法正受調查，任何人、公司或子公司在金錢上或經濟上協助受查公司運作，一旦受查公司日後有任何行為涉嫌違反國安法，資助一方都將被視作有份危害國家安全。

據知，前日管理層曾經開會，討論員工支薪方案，包括從集團的其他子公司調動資金應急，不過昨日收到凍結令文件後，認為有關方案不可行。最終管理層決定根據國安法「實施細則」向保安局申請許可，希望可以解凍部份資產，以支付員工本月的薪金。