【本報訊】《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉及壹傳媒營運總裁周達權，經歷近40小時扣查後，昨晚約10時獲准保釋。陳沛敏保釋後向謹守崗位的同事道謝，但對於壹傳媒行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光被控表示難過，今日會到庭支持。

昨晚多間傳媒到扣查陳沛敏的將軍澳警署門外守候，晚上約10時，陳沛敏獲准保釋後，在警署外會見傳媒並短暫發言。

今到法庭支持張劍虹羅偉光

陳神情略見疲累，向在場記者點頭道謝，表示得知張劍虹及羅偉光仍未獲釋，被當局以國安法起訴，感到難過，希望二人能盡早獲釋，今天將會到法庭支持二人。

對於《蘋果日報》昨日仍能順利出版，陳沛敏感到「好感動」，勉勵同事「盡量做」，「過去40個鐘，我被拘捕，都知道公司《蘋果》同事都繼續好專業謹守崗位，繼續採訪新聞、報道新聞，我以佢哋自豪，辛苦晒佢哋」。

陳沛敏獲准以20萬元現金保釋，須交出旅遊證件，並須於今年9月向警方報到。由於案件已進入司法程序，她表示不便回應關於案件的問題。陳沛敏簡單發言後，與在場迎接的同事擁抱，然後在任職立場新聞總編輯鍾沛權的夫婿陪同下乘坐私家車離開。

差不多同一時間，周達權的律師乘的士進入西區警署，約一分鐘後周達權在律師陪同下，登上的士離開警署，其間未有發言。蘋果動新聞平台總監張志偉亦於晚上約10時與太太步出黃大仙警署，他神情略為憔悴，未有回應任何提問，步上私家車後離去。

記者門外守候 警一度揚言票控

張志偉被捕後在黃大仙警署扣留，保釋前張志偉的太太帶來替換衣物及毛巾給丈夫。對於丈夫遭冠以重罪，她估計國安法未來只會「越來越走向呢個方向」，此刻只能心存希望，希望各人能順利平安回來。她十分感激讀者落力支持和購買《蘋果日報》，聲音顫動向讀者道謝：「睇facebook個個話撐，話買，都睇到眼濕濕……條路好長，希望大家都努力，加油！」張太晚上得知丈夫可保釋，表示「叫做放下心頭大石，返咗屋企先算」。

多間傳媒機構晚上到警署門外守候，晚上8時40分，有數名警員到場了解，要求記者保持社交距離，「唔係我惟有出告票」，其後抄下記者資料後離開。