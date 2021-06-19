建制陣營連日為政府針對《蘋果》的行動護航。基本法委員會副主任譚惠珠接受訪問指，新聞自由並非報紙違法而不需負責的「免死金牌」，認為新聞包含政治意見或某人政治觀點，應訪問不同立場人士以示公允，惟被問到《蘋果》是否有機會被「封舖」時就封口。

譚惠珠接受《星島日報》訪問時，搬出《公民權利和政治權利國際公約》指，「人人有發表自由之權利」，但該權利可因為「保障國家安全」要予以某種限制。她強調言論自由、新聞自由非「免死金牌」時，又以前《鏗鏘集》編導蔡玉玲案為例稱，「無論你係《鏗鏘集》或《大公報》，犯同一條法都會被起訴」。

兩間媒體 同控罪不同處分

翻查政制及內地事務局發表有關《公民權利和政治權利國際公約》的文件，《公約》第19條確實列明「人人有發表自由之權利」可因為「保障國家安全或公共秩序」而以法律予以某種限制，但第19條也列明有關限制是以「必要者為限」。至於蔡玉玲與《大公報》記者，因車牌查冊被控「明知而作出虛假陳述」案，兩案的控罪、主控和法官都一樣，然而蔡玉玲被判罪成罰款兼須留案底，《大公報》記者則以簽保守行為1年及毋須留案底告終。

同時，譚惠珠認為香港報紙有政治立場是現實，若果新聞內容如政治意見或某人政治觀點，應訪問不同立場人士以示公允，形容「如果可以學返以往咁，守返呢幾種程序，就完全無問題，所以大家唔使擔心」。不過被問到《蘋果》是否有機會被「封舖」時，她推說不清楚警方掌握的證據而不作評論。

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