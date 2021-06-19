位於西營盤的私立名校救恩學校（小學部）創校75年，向來有「Happy School」之稱；今日（19日）舉行首場小一簡介會，受疫情影響，現場只容許250名家長參與，網上直播平均約有500人。全程個半小時，校長歐偉民對面試內容着墨不多，惟對教學模式解釋詳細。回首過去一年，他多番強調，教育須回應社會、時代，「我們面對的城市再不一樣。教育重要的功能是為學生做預備……無論社會怎變，學校都是保護小朋友的地方！」

記者 羅惠儀

校長歐偉民開宗明義，道出救恩學校（小學部）是於二戰後辦學，與今日香港，同樣是在大時代下，面對社會的變遷。而他強調，學校是「保護小朋友的地方」：「究竟家長怎樣選一間合適學校助子女成長？接受的教育怎回應時代，並且保護小朋友成長空間？」

他表示，救恩重視學生身心靈健康成長，絕非將大量硬知識灌輸學生，而是透過正向教育，抗衡這世代的張力，令兒童見到自己性格強項，懂得控制情緒。

該校非走國際學校路線，而是揉合本地課程，重視學生自主探究學習精神。像以解難為本的STEAM（結合科學、技術、工程、藝術，以及數學）的跨學科課程，以及每年全校的「增潤學習週」各年級也有專題研習的主題，像由歐偉民親自帶領六年級，以「世界公民」為主題，探究國際不同議題：像水資源，童工等，讓學生拓寬國際視野。

救恩屬非牟利私立學校，助理校長黎丹雯指，正因為私立學校關係，「不需要向政府有任何文件交代」，課程設計具彈性，保持學生探索空間。

只設一輪面試

該校只設一輪面試，先有小組活動，讓老師了解學生的社交能力、禮貌等；然後再面見校長，全程均不需要家長面試。去年申請人數約2,000人，今年度小一共3班，取錄約100人。該校行「雙班主任制」，中文教學語言仍維持一至三年級用普通話，四至六年級則用廣東話；其他科目為全英語學習。

現時，該校在三年級下學期才有考試，一年級則有「診斷性評估」（即進展性運評估），讓教師既知道學生進度，同時又不令家長有比較壓力。

未落實開辦中學

救恩籌辦「一條龍」中學，一直只聞樓梯響。歐偉民在簡介會回應如去年相同，僅稱現時仍在物色校址，而辦學團體已成立「教育事務組」統籌新中事宜，有足夠資金開辦新校。

據簡介會公佈，該校約9成學生在升中統一派位獲派首三志願；根據校網顯示，2019至2020年度，逾91%學生能升讀英中，學生同時可直升聯繫中學匯基書院 （東九龍）。

救恩學校第二場簡介會直播

日期：7月9日（五）

時間：晚上7時30分至9時

報名：可於校網報名

2022-2023年度小一報名詳情

●網上報名日期：7月2日至7月23日

●個人檔案要求：兩頁（可雙面） A4紙；附加 K1下學期及 K2上學期（或最近兩次）成績表或學生報告副本

●面試日期：9月18日（六）、 9月20日（一） 、9月25日（六）任選其一。

●面試結果公佈日期：10月29日（五）

資料來源：救恩學校（小學部）

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