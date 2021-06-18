【本報訊】有個畫面林婆婆一世記得。她是元朗7.21事件的傷者，當晚遇上白衣人施襲，在一片混亂中跌倒受傷，導致右膝要削骨換上人工關節。經過兩年物理治療，她終於毋須坐輪椅出入，但施襲者只得八人落網，「十分之一都唔知有冇，邊度有可能有公平兩個字？」

她批評警方一直拖延案件，最終只是象徵式拘捕幾個人作起訴，「求其喺個海度撈一兩條魚，唔好話我哋冇做嘢咁囉」。裁決前一日，剛好是林婆婆覆診的日子，她乘搭巴士出發，記者提議坐在上層人較少。她搖一搖頭，說搭巴士都是坐下層，因為對踏上那條樓梯沒有信心。林婆婆覆診時拉高褲腳，右膝仍殘留五吋長疤痕。她說手術費和醫藥費都不菲，「（手術費）我哋都係問銀行借嘅，醫院手術費就係十幾萬，之前去睇醫生錢，同埋物理治療，手術之後仲要去覆診」。

林婆婆說，要透過法律途徑追究政府太艱難，因為政府有龐大資源和法律團隊應付訴訟，但小市民卻難以負擔訟費，「你一條魚毛，點樣同人鬥呢？」家人都勸她低調一些，但林婆婆覺得自己沒有錯，「雖然你可能覺得我唔係影響到任何政策，起碼我仲未死，我仲有把聲」。

鄧先生：石鏡泉都未被審判

7.21另一位傷者鄧先生，事發時在元朗站大堂回家途中，突被一名白衣人揮棍毆打，左手手踭受傷，經歷驗傷、報案、等待警方調查後，涉事白衣人已潛逃，鍥而不捨地爭取公義，只換來警方一紙通緝令。即使事隔兩年，他提到7.21時仍氣憤不平，「忘記唔到打去警署係Cut你線」。

對於五人被判罪成，鄧先生認為僅是一個「小小希望或者曙光」，並不代表7.21事件已終結，白衣人亦遲早要負上應負的責任，「石鏡泉到𠵱家都未俾人審判，佢鼓吹暴力有新聞、片段，點解？」他表示，自己永遠不會忘記7.21事件，「係歷史嚟㗎，冇得忘記」。

「由佢開始話捉人，最終只捉到八個，已經知道冇希望。」另一位受害人蘇先生說。由拉人、聆訊到判決，這兩年來他不存希望，尤其在審訊過程中控方錯漏百出，「律政司hea住咁做，根本就唔想拉人，搵埋啲證據模稜兩可」。前年7.21，當時任職廚師的蘇先生下班後途經元朗鳳攸北街，被大批白衣人追打，由於案發地點並非在今次案件的元朗西鐵站，他一直不獲傳召作證人，警方至今亦沒有拘捕襲擊他的白衣人。