現時正值小一派位取錄候補生面試高峯期（俗稱叩門），移民潮下，不少弱勢學校出現收生壓力，致部份校網新學年將面臨縮班。元朗區因網內學童人口分佈不均，學位早有「供求」錯配現象，加上適齡學童減少，此消彼長下，元朗區小學校長會主席鍾穎欣指，屬天水圍的72網，有機會縮減逾10班，冀區內學校減收，甚至停收叩門生，避免出現轉校「音樂椅」效應。

記者 羅惠儀

繼早前香港資助小學校長會及津貼小學議會兩會主席於本月初聯署發出聲明，呼籲業界團結減收小一叩門位，以過渡免受縮班之苦。身兼元朗區小學校長會主席、金巴崙長老會耀道小學校長鍾穎欣早前亦向元朗區（天水圍72網、元朗73、74網）小學校長呼籲， 73、74 網每班最多只收額外1名，甚至不收叩門位；及「盡量不要取錄」以天水圍為住址之叩門小一學生。

鍾穎欣以書面回覆本報稱，每年因小一適齡人口變化，一直與區內三網學校協調，冀以「就近入學」為原則，天水圍72網有足夠學位容納本區學生。相反元朗73、74學位不足，可向天水圍「借位」；據初步統計，72網有機會縮減超過10班，惟人口仍有變動，待9月開學後才能確定。

74網受地理位置影響，部份網內學校跨越至天水圍，同時亦有村校。

料朗邊中轉屋落成後對學位需求增

光明英來學校校長馮瑞德指，今年有5班，每班收兩個候補位已經不能再減，指數目不大無甚影響：「如果我可以開返6、7班都可以考慮減收，我們有不少校友都有學位需求，否則很愧對他們的子弟。元朗市區校情不同，一直都不夠學位，就算是二線學校，（統一派位）首志願都滿額。」

他補充，長遠來說74網於未來四年陸續有2至3間新辦公營小學，以及有國際學校，可紓緩學位需求壓力；他指政府不應考慮縮班，維持現時教師團隊，單以元朗朗邊中轉屋有機會於3、4年後落成，屆時對學位需求必增加。

西貢區料縮3班 四大直資搶學生

西貢區小學校長會主席、港澳信義會小學校長陳文燕表示西貢 （95校網）包括將軍澳區學校，多年來也有呼籲同區校減收叩門位。「我們會先取錄他區，特別是新搬入將軍澳的會先考慮。」

即使沒有跨境生，惟受移民潮影響，區內四大直資擁不少學額，必然吸納當區官津學生，陳文燕指二線學校首當其衝，面臨收生困難：「我們不能獨善其身，將軍澳交通方便，家長可以去觀塘及東區，而東區適齡學生減少，因為交通方便，很自然漣漪效應下，令家長去試熱門學校叩門，因為成功機會相對高。」

將軍澳屬不少中產家長的校區，陳文燕指，一向有學生選擇直資而沒有註冊；今年則有好些例子，是學生早已離港：「我們沒有正式統計，跟好些校長談過，從未試過有學生不註冊的學校，居然今年有3個；亦有多中產家庭兼受歡迎學校，都有1至3個。」

她估計全區約縮減3班。西貢區學校一直行「小班」（每班25人），她認為趁適齡學童下降，亦是真正推行優質小班教學契機，不盡用每班兩個浮動位（buffer）取錄叩門生每班收至27人，令教師對學生關顧更好。

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