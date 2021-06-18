【國安搜蘋果】

【本報訊】警方國安處前日動員500警力封鎖蘋果日報大樓，又以涉串謀勾結外國勢力危害國家安全罪拘捕壹傳媒及《蘋果日報》五名高層，保安局長李家超並引用國安法凍結三間與《蘋果》相關公司之資產。警方昨再派員向該三間公司派遞檢控書，控告違反上述國安罪行，要求派代表今晨應訊。有大律師指難以理解警方針對公司作檢控的理據，「但估計都係要令間公司運作停低」。

警方國安處前日拘捕的壹傳媒及《蘋果日報》五名高層中，壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光已經被國安處正式落案起訴串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。警方昨午約2時半派出四名便衣警員，分乘兩輛私家車前往蘋果日報大樓派遞兩封文件，壹傳媒集團法律部職員接收。四名便衣警員逗留約15分鐘後離開。

今須派代表應訊

警方昨午3時多發出新聞稿，除交代起訴張劍虹及羅偉光外，也披露向有關三間公司派遞檢控書，「控告他（它）們違反上述罪行」，即涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，「並通告他（它）們須要委派代表於明（今）早到西九龍裁判法院應訊」。

涉及被控告的三間公司，為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，根據警方檢控書所指，已被正式落案檢控的張劍虹、羅偉光及三間公司被控罪行詳情為「於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動」。

翻查壹傳媒有限公司2019至2020年的年報，蘋果日報有限公司主要業務為出版及銷售報章及銷售報章廣告位；蘋果日報印刷有限公司主要業務為印刷報章。連同蘋果互聯網有限公司，三間公司同時被保安局長李家超以國安法行使其權力，凍結他聲稱「有理由懷疑與罪行相關的財產」，合共資產為1,800萬元。

僱員人數逾800

翻查保就業計劃資料，蘋果日報有限公司申請時披露的受薪僱員人數為744人，蘋果日報印刷有限公司披露的受薪僱員人數為101人。

有曾接觸國安法案件、以不具名方式受訪的大律師指，控告公司做法並非不尋常，但過去較常見涉及地盤安全或勞工保險等，被控告公司均需派代表出庭，「但唔係咩人都可以代表間公司，係要證明你有公司授權，有時呢個『代表』甚至需要承擔個刑責」。

不過，該大狀直言，今次案件涉及國安法，兩者之間「好大唔同」，特別由於警方聲稱罪行是串謀勾結外國勢力，「間公司串謀唔到，最終一定要係由人令個刑事罪行出現，咁如果告得個人，點解要告埋間公司？」他形容難以理解有關做法，「如果要估，就係要令間公司運作停低囉，咁拉咗人，但間公司仲繼續到、仲出版到，就好似《社團條例》去取締個組織一樣，令到公司唔可以再運作到」。