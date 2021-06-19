食環署於本月9日公佈「為更有效運用空置的公眾街市攤檔及為基層提供就業機會，會於6月21日起轄下36個街市共304個空置攤檔進行公開競投」，但招租率僅佔全港空置攤檔17%。據合辦團體調查發現，有8成半受訪者認為競投數量不足，有9成受訪者則認為不能紓緩失業問題。有民間團體認為，「開放競投數目只屬冰山一角」，認為政府沒有為基層市民考慮。

截至2020年底，全港空置街市攤檔超過1,800個，空置率達13.5%。在過去3年，食環署都未將公眾街市空置檔位公開競投，直至本月9日才公佈於21日進行公開競投。但競投數量只有304個，僅佔全港空置攤檔17%。其中，空置情況最嚴重的元朗區招租率僅有4%，問題最嚴重的同益街市及洪水橋街市卻不在公開競投範圍之內；而整個九龍東區（包括黃大仙及觀塘）共266個空置攤檔更是零招租。

撐基層墟市聯盟計劃主任張延形容，「政府根本係敷衍民間訴求」，認為食環署並沒有準則和欠缺透明度來選取空置攤檔作競投，例如旺角花園街街市，公開競投的攤檔多數是「唔靚仔」的攤檔，反而近出入口位或電梯位，人流較暢旺的攤檔則不作競投。

他又指，食環署根本沒有對是次競投活動作出任何宣傳活動，「佢哋（食環署）9號公佈，21號就要競投，得一個星期多啲去畀人去視察啲舖位，唔熟悉嗰區啲街坊點算？」

據視察，旺角花園街街市的確沒有任何宣傳海報，只有在空置檔舖上方的招牌位置貼上「此乃空置單位」，卻沒有列明那些攤檔是開放競投，需要民眾到網上自己搜索。

區議員斥「裝冷氣」等如「現代化街市」

旺角南區議員朱江瑋則表示，食環署曾稱要預留空置檔位作為「現代化街市計劃」下搬遷攤檔及翻新街市之用，但情況嚴重的同益街市及洪水橋臨時街市並未有「現代化街市計劃」，為何不在公開競投範圍之內。而荃灣街市只有部份作「現代化計劃工程」，卻能有14檔位作公開招租。

他又指，「現代化街市計劃」基本上是等如「裝冷氣」，認為食環署無需運用這麼多空置檔位來作搬遷之用。他又舉例，旺角花園街街市只有3樓的熟食中心作「現代化街市計劃」，但1樓並沒有任何招租檔位，而2樓卻只有7個，故不理解食環署選取空置檔位作競投的準則。

合約縮至1年不設續租 近9成半人認為不合理

對於攤檔合約方面，過往食環署街市非短期租約合約期是3年，是次的合約縮短為1年及不設續租。監察公營街市發展聯會計劃主任姚靈音表示，「街坊開舖後1年後就要執笠，根本長遠解決唔到佢哋失業問題！」

合辦團體監察公營街市發展聯盟及撐基層壚市聯盟於本月11日進行了相關調查，有7成受訪者指沒續租權是不合理，而有最多人認為合約期應維持過往的3年期（約4成），另有近9成半受訪者認為競投成功的檔主應有優先權續租。

另外，食環署於2018年有推出3個月的短期租約攤檔，但是次競投卻沒有提供類似短期租約。在調查中，有6成受訪者指，如增加短期租約，會增加投檔意欲。另有意短租或基層創業人士認為1年租約過長，造成「兩頭唔到岸」的情況。

姚靈音亦批評以「價高者得」形式出租檔位難以幫助基層創業。她表示，公眾街市租金較私人市場低，亦相對能吸引基層市民創業，但以「價高者得」競投模式，變相要有本錢才能進場，難以惠及基層市民。她建議，應參考天水圍天幕街市的出租方式，以入表申請形式並透過電腦抽籤編配，及設立機制增加當區居民抽中檔位的機會。

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