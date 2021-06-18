【本報訊】市面掀起《蘋果》搶購潮，有小學教師買了10份《蘋果》回校送給相熟同事，卻遭校方「照肺」，以「動機不良」為由下令他停課。教協批評校方懲罰屬「莫須有」罪名，停課決定武斷，損害學生利益。

被指動機不良

一位教師昨早在facebook發文，表示昨買了10份《蘋果》回校送給友好同事，但疑被其他職員「篤灰」。涉事老師昨日原須講授五節課，但遭校方安排其他老師代課，並由副校長陪同涉事老師到校長室，要求他向同事收回報紙，否則會向辦學團體、校董會報告，理由是他「違反不帶政治入學校的規定」。據了解，該老師需要向校方寫報告解釋事件。

記者聯絡到涉事教師的兄長，他表示：「教員室同社會一樣，咩光譜都有，佢又唔係好高調，打晒鑼鼓咁，只不過係將買到嘅報紙擺喺朋友同事嘅枱面上面。」網傳涉事小學為天水圍一間有宗教背景為辦學團體的小學，《蘋果》已向相關學校查詢，但未獲回覆。

教協會長馮偉華認為校方以「動機不良」為由下令老師停課，說法含糊不清，屬「莫須有」罪名，停課決定亦太武斷，不但干擾正常教學，亦損害學生利益。他認為帶報紙回校就等同帶政治入學校是「無限上綱」，「『不帶政治入學校』呢個係針對學生，唔係用嚟限制老師同事之間嘅互動」。