由「良之聯盟」及「夠薑媒體」共同主辦、佔地逾4,000呎的「Yeah爐Pop up Market」市集正式登陸旺角MPM。為期兩個月的市集，每星期有不同「同路人」攤檔，不論是衣服、飾品或食品，應有盡有。今次市集以「Yellow」諧音作記認，主辦者希望透過市集宣傳，讓港人繼續支持「黃色經濟圈」，將「黃圈」融入生活。

「爐」字取「可圍爐取暖」之意 提供安心之所

市集取名為「Yeah爐」，主辦者之一的良之聯盟負責人Sannia盼以「Yellow」諧音代表記認，另用「爐」字寓意市集是「可圍爐取暖」，希望能為市民提供一個安全、安心的地方。

回顧2019年的年宵乾貨市集「被取消」後，Sannia決意改為籌辦民間市集；及後再覓地方，結集「同路人」延續「黃圈」市集。她坦言，租場有困難，有商戶因「經濟理念」不同而拒絕，而今有幸能在旺角辦市集，在接手場地後以全新理念、方式經營，當中最具挑戰是由以往一星期的市集，變成今次兩個月，需要接觸更多檔主，也要讓市民保持新鮮感。

望支持「同路人」成習慣

另一負責人「夠薑媒體」老闆Vivian表示，在召集檔主上需要嚴格「把關」，形容是要「咬緊牙關」。Sannia補充，在與「同路人」相認時須透過暗號，「有好多嘢我哋唔可以講得太白、太明。」

受疫情和社運低潮影響，Vivian稱明顯感受活躍於「黃色經濟圈」的市民減少，「唔係反眏緊大家理念唔同咗，而係日常生活中支持同路人商店仍未成習慣。」她希望藉市集宣傳，令「黃圈」日後能更具說服力，「全部都係積少成多，在生活態度上做返多啲已經好有幫助。」Sannia補充，以往市集主要售買紀念性質的物品，相信日後產品會更具實用性。

繼續摸着石頭過海覓地辦市集

市集於6月4日當晚設熄燈悼念活動，6月12日及16日更免費派發印有「F.D.N.O.L」黑色口罩及印有「公義」字樣口罩。Sannia解釋，口罩上的內容正是香港人所追求，極具象徵意義；她冀以「召集」形式，讓港人有感「原來大家仲喺度嘅」。

說到這裏，Sannia突然感觸，她呼籲大家保存該款口罩時，一度硬咽稱：「到有一日我哋用《基本法》權利，恆常上街（遊行示威）嗰陣，大家會戴住呢款口罩出去。」

她坦言會繼續「摸住石頭過海」，再覓地舉行市場，推動「黃色經濟圈」，又呼籲市民讚好良之聯盟或夠薑媒體的社交媒體，留意每星期新加盟的團體。市集亦提供附近黃店的優惠券；在樓梯位置設有「丹尼爾。海」的迷你畫廊，讓市民透過收集「市集限定卡」換領精美紙袋活動。

Yeah爐 PopUp Market

日期：由即日起至7月31日

營業時間：13:00 - 22:00

地址：旺角砵蘭街 240 號 MPM 商場地下及1樓（朗豪坊對面）

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