【本報訊】根據警方消息，7.21白衣人案至今僅拘捕48名白衣人，8人被「祭旗」，其餘40人仍在保釋。一頭白髮的鄒瑞常7.21前夕接受電視台訪問，預告元朗將有一場好戲，翌日他被影到身穿同款同色恤衫及佩戴同一玉墜，在元朗站內持棍追打市民，但至今未被檢控，更得戚表示兩年來「食得瞓得」。

鄒瑞常為水蕉新村村民，本報去年造訪時，他將一頭白髮染黑，否認是在元朗站打人的白髮漢。事隔近兩年，記者再上門，應門一刻他仍佩戴玉墜及身穿恤衫，頭髮已回復亮白。他否認參與事件，又與其他白衣人劃清界線「都唔識嘅」。被問會否擔心被檢控，他處之泰然：「擔心咩呀？有咩擔心？又唔係殺人，殺人就擔心！」更笑言：「食得瞓得啦梗係，又冇做虧心事，點解唔瞓得啫！」

「出征」白衣人 繼續嘆茶賀壽

其餘無被拉被控的「白衣人」更多不勝數，包括當晚伴隨何君堯左右的黃四川、以藤條鞭打《立場新聞》女記者的小牛農場經營者陳志祥，以及和勝和太上皇「囝囝」手下胡學霖綽號「日本仔」、「細蘇」及「姑爺偉」，其中「日本仔」更即肆無忌憚4月初出席「囝囝」63歲百人壽宴。

而率領20多名白衣人手持藤條、擺好隊形影「誓師大合照」的14K猛人Ruby，當晚連同大John、打手「泰仔」等到元朗「出征」，被影到鎮守在鳳攸北街，至今仍安然無恙。活躍於油尖旺的Ruby，負責馬檻、夜總會和麻雀館「睇場」，事後他與前特首梁振英合照在網上瘋傳，去年有傳媒影到他與朋友在太子寫意嘆茶。手下「泰仔」被泰媒認出是拳手Athit Rueanphet，受訪時承認參與事件全為保護養父，並向泰國人民道歉，現時仍未被檢控。