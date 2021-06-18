【本報訊】立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，去年4月在酒吧開會，被控違反四人限聚令。控方在審訊時質疑會議是為林參選立法會造勢，裁判官鄭念慈昨裁決時則接納辯方說法，指會議目的是與業界討論禁酒吧令，宣揚防疫資訊，符合規例豁免的聚集目的，裁定陳淑莊等三人違反限聚令罪脫。林瑞華庭外表示尊重裁決，「證明到我哋完全係為咗令業界增強防疫意識先開會」；陳淑莊則急步離開，沒回應記者提問，僅表示「辛苦晒」。

陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）被票控參與受禁羣組聚集罪，涉去年4月2日至3日在太子大南街酒吧「HANDS」犯案。林在庭外表示，獲判無罪後鬆一口氣，重申沒在會上提及選舉。

林瑞華又表示他更擔心本身已受佔中案影響的陳淑莊，亦對陳偉才感抱歉，「因為幫我而受到牽連」。對於建制派利用事件大做文章，林自言今次處理手法有不足之處，若再舉行類似會議會特別小心。

鄭官裁決時表明不接納辯方所指，數名市民證人其實是跟蹤陳淑莊而非聚舊，他認為此說缺乏證據支持。鄭官指，雖然案發時酒吧內有多於四人聚集，但會議符合規例的其中一種豁免情況，即傳揚預防及控制疫情資訊。

「提選舉亦不改會議目的」

鄭官解釋，當局推行限酒吧令的時間短促，但對酒吧業限制甚大，規例內容亦頗為複雜。鄭官認為酒吧負責人需要了解政策，從而減低疫情傳播風險，故此接納會議目的是向業界解釋限酒吧令，傳揚預防疫情資訊，符合規例豁免的聚集目的。

控方審訊時質疑酒吧曾提供收費酒精飲品，鄭官認為酒吧業面臨重大危機，與會者不會有心情暢飲。至於控方指當日其實是林的選舉造勢大會，鄭官則認為會議長達一小時，即使有人提及數句有關選舉的說話，亦不會改變會議之實質目的，裁定罪脫。

另一被告酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運酒吧，明知而容許羣組聚集，同樣因獲規例豁免而罪名不成立。次罪指他容許人進入酒吧前未量度體溫及多於四人同桌，則被判罪成，罰款5,000元。鄭官指當時業界人心惶惶，認為酒吧職員沒謹慎地為每名客人量度體溫，陳亦沒留意有否多於四人一枱。

案件編號：KCS526408-1120