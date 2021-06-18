【本報訊】當政權步步壓迫《蘋果日報》，港人就傾力聲援，而且打氣方法創意澎湃。正在酒店檢疫中的藝術家程展緯就利用酒店送給房客的便利貼砌圖撐蘋果，他說，前晚有人按鐘，打開門發現是酒店給隔離令住客的驚喜，因隔離令下不少人不能出外慶祝父親節，酒店準備白板筆和一叠紅色memo紙，叫住客發揮創意貼在窗上。

《蘋果》獲贈打氣油畫

程展緯在fb分享說：「在這晚這驚喜賞實在來得太合時了。因隔離，買不到報紙，但也想向堅守崗位的《蘋果》員工致敬，我做勞工，我知道一份工再不單是一份工轉化成使命是怎樣的美，很期望隔離令後還可看到你們的報道！」他用便利貼砌成蘋果圖案，帖文說：「感謝你們使在黑漆漆的夜空中，還是有點光！」

藝術家鹿鳴前日看完新聞後，則畫了一幅油畫：在一片灰暗之中，紅彤彤的蘋果屹立不倒，畫上方寫上「大家要頂住！記者加油」字句。他認為今次事件比起《蘋果》去年8月首次被搜查一事更嚴重：「老X鳳咁，一個叫警察嘅政府機關，入私人地方已經唔正常，仲有呢個態度去搜查，簡直係流氓。」

於是他即日畫了這幅畫，想為所有新聞工作者打氣。他本來打算把作品放在街上讓公眾合照，但想到仍有很多《蘋果》記者正在堅守崗位，便馬上坐的士，昨凌晨約2時左右把畫送至蘋果大樓。他把畫交至大堂保安員手上時，保安反而給他打氣：「你都加油，多謝你呀！」

「Lmm玩具部屋」則在fb發表了胡迪看《蘋果》的場景，貼圖附有「盡做頂住撐到底啦」文字。