【本報訊】政府注資200億元的關愛基金成立10年，近年由基層「及時雨」淪為政府「提款機」，目前流動資金僅餘70多億元。關愛基金專責小組主席、勞工及福利局長羅致光（圖）在立法會表示，基金可動用資金可滿足未來兩年需要，但沒有回應現屆政府會否再度注資，「留番下一屆政府去諗」。

羅致光：留下屆諗

成立於2011年的關愛基金，獲政府先後注資200億元，據基金最新財務狀況披露，截至今年4月底，基金結餘約147.6億元，包括存放於金管局98.06億元及銀行存款約49.28億元，總投資回報和利息收入約57.37億元。基金於期內共推行59個援助項目，總承擔額約200億元，扣除尚未支付的承擔額後，基金目前可動用資金約70多億元。

立法會民政事務委員會昨日討論關愛基金，議員姚思榮指出，以往基金每年有投資收入約五億元，積存餘款較多，但隨未來使用的額度越多越大，積存的資金越來越少，令可動用資金減少，「政府乜嘢情況下，會再尋求立法會通過增加撥款？」

自由黨邵家輝則重提當年基金成立，是商界向政府建議各捐出50億元成立基金，「取之於民，用之於民」，毋須全部由政府出資，「當時候伸延出嚟其中一個最主要原因，就係因為商界有份去夾，一齊50億」。他認為，即使現屆政府任期將屆滿，但仍有能力和關係網，質詢政府有否再向商界募捐擴大基金。

羅致光表示，現時關愛基金可動用資金相信可滿足未來兩年需要，可運作至2023年年底，並指會於現屆政府明年6月30日任期屆滿前作檢討，但對於基金未來發展的角色，以及政府會否再度注資，「應該留番下一屆政府去諗」。