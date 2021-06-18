【本報訊】前年10月網民發起「光復元朗」行動，爆發警民衝突，香港足球隊前門將、現任港超元朗足球隊守門員教練梁卓長疑因高呼「警察加油」，與人爭執扭打。一名倉務員當晚加入戰團襲擊梁，早前承認襲擊傷人罪。署理主任裁判官張潔宜昨判刑指，被告穿上示威者裝束，中途加入襲擊，而梁沒能力保護自己，形容被告行為猶如「私了」，亦導致「漣漪效應」，鼓動他人加入施襲，案情嚴重，判監四個月。

官：行為或致漣漪效應

被告龐梓賢（24歲）承認前年10月26日在元朗福康街小巴總站外襲擊梁卓長。另一被告陳元雄不認罪，8月16日開審。

張官昨引述報告內容，指被告因毒品問題，不建議判入勞教中心。張官指案情嚴重，不宜判感化或社會服務令，監禁是唯一適合判刑。被告案發時穿黑衫黑褲，戴上口罩，明顯是示威者裝束，其襲擊行為猶如私了。此外，被告是中途加入襲擊，當時梁已在地上，無力保護自己，而現場有多人圍觀，被告所為會鼓動他人加入施襲，造成「漣漪效應」。

案情指當晚有人在區內聚集堵路，警方曾舉藍旗及黑旗警告，施放催淚彈，梁疑曾高呼「警察加油」，被一名穿灰衣男子襲擊。梁隨即逃至案發小巴站，兩人在地上扭打，其間被告突然加入，以肘打梁的膝蓋，另一人則打梁的頭。

案件編號：TMCC375/21