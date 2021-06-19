在飯堂遇見的羅偉光總是拿着外賣急步行，當遇見相熟同事，就會離遠舉手一指，笑笑口走過去搭枱。好幾次記者打發他，他會裝作沒趣離開。這個老總很喜歡跟同事嘆茶，甚至會在前一晚短訊記者，「明天在公司？」記者以為他交帶工作，「無，搵你tea」，吹脹。有時記者趕稿遲了赴會，他就影低常吃的多士和熱奶茶催促，「快啲啦」。

政治記者出身 最愛分析時局

羅偉光在公司經常「搲水吹」，天南地北，政治記者出身的他，最愛分析時局，你可以不同意他的觀點，他亦會聆聽你的意見。很多時他想到「故題」，就會衝出辦公室纏住同事，「偉賢嚟緊立法會……」、「烈哥可唔以叫人……」每逢特別日子，如新例實施3個月、事故災難1周年等，他都要「包故仔」重新報道，也虧他記得每個日子。

被捕前凌晨 仍向記者了解疫情發展

「一句到尾」是羅偉光工作上的口頭禪，就是要你講一句話，道出報道重點，這是記者入行以來，其中最銘記的一句話。他從不干涉同事的工作，只要有新聞性，一句能到尾，任由發揮，這是在《蘋果日報》工作的自由，也是他給予同事的空間和包容。有時他也煩膠，常要採主叫同事問東問西，有些同事聽見就知道，「羅偉光叫做啦」、「肯定係佢」，但問完後就覺得有理，「佢係有佢個point」。

很多同事都收過羅偉光的午夜短訊。當凌晨過後報紙出街，他認為做得好的報道，都會影低轉發給同事，「好故仔」、「寫得幾好」、「很感人」，或是送上幾個豎起拇指的emoji。

被捕前一晚凌晨，他仍發短訊給同事，了解疫情發展；有同事患病後一直在家工作，早前他亦專程去探望，交代公司情況，二人一談便是數小時，同事說，「真心佩服佢，亦有承擔」。

家人曾建議一同離港：我真係冇諗過

記者經常黑面，羅偉光總是笑臉。跟他同期的行家或同事未必喜歡他，甚至討厭他是圓滑的世界仔；他也曾離開《蘋果》，轉投另一傳媒機構。

有次搭枱，羅偉光說，家人曾建議他一同離開香港，但他沒此打算，「我真係冇諗過」，最終決定留下來，直至6月17日清晨，被警方拘捕。

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