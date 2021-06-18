【本報訊】疫情持續緩和，政府繼續軟硬兼施谷針。醫管局宣佈下周起完成接種的探訪者及病人均可豁免檢測，社會福利署則宣佈停止為強檢院舍員工發放津貼，已打針者則獲發津貼。社區檢測中心則會減少，頻頻出錯的華大基因被大幅削減承辦中心數目。

昨日三宗確診全屬輸入個案，分別為兩女一男，年齡38至39歲，兩人從印尼抵港，一人由塞浦路斯入境。至今本港個案累計11,885宗，本月4日至17日則累計報告32宗個案，包括三宗本地個案，其中一宗源頭不明。

社署煞停發強檢津貼

疫情緩和下，政府繼續谷針。醫管局宣佈，下周一開始，已打兩針並超過14天的探訪者及日間醫療服務病人，可獲豁免定期或預先進行檢測。無論是恩恤或緊急探訪，或非急症醫院的特別探訪安排，如果探訪者已完成接種兩劑疫苗超過14天，有關探訪者可豁免檢測。

社署亦宣佈多項與院舍員工強檢及接種安排，下周五起將停止向強檢的院舍員工發放200元「院舍員工強制檢測特惠津貼」，9月起會停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者/營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。另方面，由即日開始，完成接種的院舍員工可獲發一次性800元特別津貼。

安老院及殘疾人士院舍今日起實施有限度探訪，如訪客及受訪住客均已完成接種，訪客毋須出示檢測證明。如訪客已打兩針，但受訪住客未完成接種，則訪客仍須提供探訪前72小時內的病毒檢測陰性結果證明。

此外，食衞局公佈，因應社區檢測中心的使用情況，會將原來21間檢測中心減至18間，並重新分配承辦商。曾發生集體假陽性事件的華大基因，由原來承辦七間檢測中心減至兩間，政府並引入三間新的承辦商。但當局沒有公佈華大基因假陽性事件的正式調查報告，及會否懲處華大基因。

早前華大基因因實驗室交叉污染，引致逾20個樣本錯誤驗出陽性結果。